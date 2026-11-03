Paola Dalay niega que haya sido infiel a José Eduardo Derbez con César Romo, asegura que llevaba separada cinco meses cuando lo conoció.

No terminamos mal en ningún momento, teníamos una relación muy bonita (...) La gente siempre va a hablar, siempre la gente va a opinar, la gente no sabe cómo pasaron las cosas, asumen Paola Dalay

Tras anunciar su separación, comenzaron a circular fotografías de Paola Dalay junto al futbolista César Romo y la modelo confirmó que está saliendo con él.

Paola Dalay responde a quienes la acusan de serle infiel a José Eduardo Derbez

En entrevista con De Primera Mano, Paola Dalay aclaró que cuando conoció a César Romo ya estaba separada de José Eduardo Derbez.

Paola Dalay aclaró que fue ella quien compartió la foto abrazando a César Romo, ya que no vio nada de malo compartirlo: “La foto está muy normal, lo de las gorras iguales fue coincidencia, no la vi mal”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/@paodalay_2203)

La modelo aclara que José Eduardo Derbez ya sabía que salía con César Romo y lo tomó maduramente.

Por el momento, la hija de ambos vive con José Eduardo Derbez mientras Paola Dalay termina de arreglar el lugar donde vivirán juntas.

Paola Dalay reiteró que mantiene una buena relación con José Eduardo Derbez, por lo que no habrá problemas para que vea a su hija.

Paola Dalaya asegura que se lleva bien con José Eduardo Derbez

A pesar de la separación, Paola Dalay asegura que se lleva bien con José Eduardo Derbez y que siempre habrá cariño entre ellos.

Paola Dalay asegura que, a pesar de la separación, ella siempre le tendrá cariño a su ex.

No termina el amor. Yo a José Eduardo lo adoro y se lo he dicho, por más que estemos separados, es el papá de mi hija y es la persona con la que conviví 7 años y el amor va a estar ahí. Paola Dalay