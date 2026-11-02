Victoria Ruffo reaccionó a la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay; asegura que no sabía nada de la ruptura.

Tras siete años de relación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación, lo cual generó diversas reacciones en redes sociales e incluso en la familia del actor.

Victoria Ruffo reacciona a la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la ruptura de su hijo José Eduardo Derbez y expresó que no sabía la noticia.

“Es una decisión de pareja y pareja quiere decir que es de dos. Pareja, nadie tiene por qué meterse ni decir nada”, expresó Victoria Ruffo sobre la relación de José Eduardo Derbez.

Victoria Ruffo (Especial)

La actriz mencionó que no acostumbra a intervenir en las relaciones sentimentales de José Eduardo Derbez y pidió respeto para su nieta, quien tiene 2 años de edad.

Asimismo, Victoria Ruffo reveló que no ha tenido oportunidad de hablar con José Eduardo Derbez debido a que tienen compromisos laborales.

“Casi no he visto a mi hijo porque mucha chamba tiene él, está con mucho trabajo y eso también es muy bueno”, mencionó Victoria Ruffo.

La actriz sentenció que ahora lo importante no es conocer los motivos de la ruptura de José Eduardo Derbez, sino que él esté bien.

Victoria Ruffo externa su apoyo a José Eduardo Derbez

Tras la separación de José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo considera que es importante que se mantenga ocupado trabajando.

Victoria Ruffo reiteró el apoyo a su hijo y aseguró que siempre ha estado con él en los buenos y malos momentos.

La actriz aclaró que su papel como madre no consiste en decidir por su hijo, sino acompañarlo en lo que necesite.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha mencionado más detalles de su separación y la familia Derbez tampoco.