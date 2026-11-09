Laura Bozzo presenta dificultades respiratorias y permanece en el hospital; Andrea Escalona revela detalles de su estado de salud.

La salud de Laura Bozzo sigue generado preguntas, ya que la conductora sigue internada en el Hospital General de México.

Hasta el momento, la salud de Laura Bozzo sigue estable, pero se desconoce si enfrentará secuelas tras presentar problemas en el estómago y pulmones.

Laura Bozzo continúa con respirador en el hospital

A casi un mes de ser hospitalizada, Laura Bozzo recibió la vista de una persona cercana a la producción del programa Hoy.

Andrea Escalona reveló que esta fuente le reveló que pudo platicar con Laura Bozzo, quien se mostraba animada y con energía.

Laura Bozzo presentó problemas estomacales que la llevaron a ser hospitalizada; posteriormente presentó problema en un pulmón y continúa con soporte respiratorio.

Laura Bozzo (Instagram/@laurabozzo_of)

La conductora sigue delicada y continúa en tratamiento para estabilizar su sistema respiratorio, además de que aún necesita un respirador.

Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador Andrea Escalona

Andrea Escalona negó que Laura Bozzo esté al borde de la muerte, como ha trascendido en otros medios o como aseguró Alfredo Adame tras difundir su muerte en redes sociales.

Laura Bozzo podría enfrentar secuelas tras padecer problemas en el estómago y pulmones

Andrea Escalona narra que Laura Bozzo ya quiere regresar a trabajar, pues desea tener de nuevo su programa de televisión.

Por lo pronto, Laura Bozzo sigue en recuperación y aún se desconoce si tendrá secuelas tras enfrentar problemas en el estómago y pulmones.

La conductora fue hospitalizada el pasado 13 de octubre, luego de presentar una úlcera duodenal y fue sometida a una operación de emergencia.

Posteriormente, Laura Bozzo presentó peritonitis y un cuadro de sepsis.

Laura Bozzo estuvo dos semanas en terapia intensiva y necesitó soporte respiratorio, además de una máquina que estabilizaba su presión arterial.

Actualmente, Laura Bozzo está en una habitación y todavía requiere de atención médica.