El actor y comediante británico Russell Brand ha sido declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales en Londres, y por lo que enfrentará la prisión.

Luego de que el jurado conformado de ocho hombres y cuatro mujeres hallara culpable a Russell Brand, tras una deliberación de alrededor de ocho horas y media.

Por su parte, el juez Joel Bennathan del Tribunal de la Corona de Southwark apuntó que Russell Brand se enfrenta a una pena de prisión “significativa” ante la sentencia que será dictada el próximo lunes 9 de noviembre.

Culpable de violación y tres agresiones sexuales, Russell Brand queda en prisión

Russell Brand ha quedado en prisión tras ser declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales.

Tras negarle la fianza, lo que deja a Russell Brand ya en prisión, misma que tomó con calma y dijo “estoy bien, estoy bien, estoy bien”, antes de que los oficiales se lo llevaran al finalizar el juicio.

Dichos señalamiento de violación y tres agresiones sexuales de los cuales fue hallado culpable el actor Russell Brand son: