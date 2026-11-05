El actor y comediante británico Russell Brand ha sido declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales en Londres, y por lo que enfrentará la prisión.
Luego de que el jurado conformado de ocho hombres y cuatro mujeres hallara culpable a Russell Brand, tras una deliberación de alrededor de ocho horas y media.
Por su parte, el juez Joel Bennathan del Tribunal de la Corona de Southwark apuntó que Russell Brand se enfrenta a una pena de prisión “significativa” ante la sentencia que será dictada el próximo lunes 9 de noviembre.
Culpable de violación y tres agresiones sexuales, Russell Brand queda en prisión
Russell Brand ha quedado en prisión tras ser declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales.
Tras negarle la fianza, lo que deja a Russell Brand ya en prisión, misma que tomó con calma y dijo “estoy bien, estoy bien, estoy bien”, antes de que los oficiales se lo llevaran al finalizar el juicio.
Dichos señalamiento de violación y tres agresiones sexuales de los cuales fue hallado culpable el actor Russell Brand son:
- Violar a un admirador de 21 años en 2009 después de que se conocieran en uno de sus espectáculos en el oeste de Londres.
- Manosear a una trabajadora de MTV en un bar en el centro de Londres en 2004
- Besar y manosear a otra mujer en su lugar de trabajo en 2005
- Agredir sexualmente a otra mujer en 2009 cuando ella se vio obligada a darle un masaje