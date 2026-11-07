La esposa de Russell Brand, Laura Gallacher, rompió en llanto y mostró dificultades para respirar al escuchar los veredictos de culpabilidad contra el comediante británico en Londres.

El proceso se realizó en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde Brand enfrentó cargos por violación y agresión sexual presentados por seis denunciantes durante el juicio.

Laura Gallacher permaneció en la sala durante el anuncio de las decisiones judiciales y necesitó ayuda para salir, mientras la defensa solicitó libertad bajo fianza al concluir la sesión.

¿Cómo reaccionó Laura Gallacher a los veredictos contra Russell Brand?

Durante la audiencia, Laura Gallacher fue vista respirando con dificultad mientras otra mujer le sostenía la mano, en medio de la tensión por el fallo.

Cuando se anunció el primer veredicto de culpabilidad, Russell Brand bajó la cabeza y después permaneció inclinado hacia el juez, aferrado aparentemente a su silla.

Russell Brand, culpable de violación y tres agresiones sexuales; enfrentará prisión (Alberto Pezzali / AP Photo/Alberto Pezzali)

La esposa del comediante se llevó una mano a la boca cuando el juez comunicó que consideraba ordenar su ingreso en prisión preventiva finalmente.

Al terminar la audiencia, el juez decretó un receso y Laura Gallacher salió del tribunal con ayuda de Joe McCann, guardaespaldas de su marido, fuera del recinto.

De acuerdo con el Daily Record, la mujer abandonó rápidamente el edificio y abordó un automóvil Mercedes negro que la esperaba en el exterior.

Antes de que el jurado anunciara sus conclusiones, Russell Brand miró a su esposa y le dijo: “Laura, te amo” ; la pareja tiene 3 hijos.

El abogado Ian Winter KC pidió libertad bajo fianza hasta la sentencia, prevista para el lunes, y argumentó que Brand no representa riesgo de fuga.