Este lunes 9 de noviembre, el actor y comediante británico, Russell Brand ha sido condenado a 10 años y 6 meses por los delitos de violación y agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres.

Del total de la condena a Russell Brand, 10 años corresponden a la violación de una mujer en el año 2009.

Durante la condena, el juez Joel Bennathan le dijo a Russell Brand que mostraba un “desprecio casual y arrogante” por cualquier mujer que le dijera que no.

Por su parte, Russell Brand sostuvo su declaración, negando las acusaciones, tras nuevamente afirmar que todas sus relaciones sexuales han sido consentidas.

Al menos 7 años pasará Russell Brand en la cárcel

Tras la condena a 10 años y 6 meses por violación y agresión sexual, serán al menos 7 años los que pasará Russell Brand en la cárcel antes de acceder a la prisión condicional.

Pues Russell Brand deberá cumplir al menos tres partes de la condena antes de poder acceder a la libertad condicional, tal y como lo ha ordenado el juez.

Durante la sentencia Russell Brand permaneció en silencio, así como al ser retirado, el actor volvió a mostrarse cauteloso, por lo solo se le vio diciendo a su esposa, Laura Gallacher, estaremos bien mediante, al despedirse con un “Te amo”.