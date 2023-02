Paco el de las empanadas fue muy querido de niño por su manera de vender en Acapulco; sin embargo, su regreso en TikTok no fue del agrado de muchos, quienes criticaron el video.

No es que Paco el de las empanadas haya grabado un video de TikTok, al contrario, él fue tomando por un grupo de turistas con quienes habló en Acapulco.

Resulta que los vacacionistas no le quisieron comprar de sus empanadas, algo que no le gustó a Paco, quien criticó que no se llevaran 3 empanadas por 100 pesos de las “más famosas de Acapulco”.

Incluso hasta reclamó porque su producto está muy barato diciendo “cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco”.

TikTok critica la actitud soberbia de Paco el de las empanadas

Obviamente los comentarios de Paco el de las empanadas no cayeron bien a la gente en TikTok, quienes dejaron caer sus pensamientos en los comentarios del video.

Algunos mencionaron que ahora de adulto, Paco el de las empanadas perdió todo el carisma que tenía, cosa que se demuestra en este video de TikTok.

También se pueden leer cosas como “Ir a Acapulco y comer empanadas, mejor me quedo en mi casa” o “100 pesos por 3 empanadas frías”.

Todos estuvieron de acuerdo en que, no por grabarlo o pedirle una foto, la gente está obligada a comprarle, pues la gente lo busca a él como persona, no a sus empanadas; algo un tanto irónico.

Comentarios a Paco el de las empanadas (Especial)

¿Por qué es famoso Paco el de las empanadas?

Antes de este curioso regreso en TikTok, Paco el de las empanadas se hizo famoso debido a una serie de fotos y videos virales donde aparecía vendiendo empanadas cuando era niño.

A mucha gente le cautivó la manera en que Paco el de las empanadas vendía, pues por lo general lograba acabar con su producto, además de que se le veía con buena actitud todo el día.

Fue tal el impacto del niño que Arturo Elías Ayub le ofreció una beca; sin embargo, después de esto nadie volvió a escuchar de Paco el de las empanadas hasta el video de TikTok.

Todo indica que siguió vendiendo empanadas en Acapulco todo este tiempo; algunos ven esto como algo triste, pues consideran que sólo fue otro fenómeno de internet abandonado a su suerte.

Con información de TikTok.