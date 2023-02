A través de TikTok han revelado un video que ha impactado a todos los usuarios: un árbol con cabello pero, ¿qué era en realidad?

Tal y como revela el video de TikTok del usuario @ fichanitoarzate ha enseñado un supuesto árbol con cabello, lo cual intrigó a los más de 9.3 millones de personas que han reproducido el video.

Y es que entre más acerca la cámara al supuesto árbol de cabello, más se ve que lo que aparenta ser pelo, en realidad no lo es.

Pues el zoom revela la terrible verdad del árbol con cabello: son opiliones, a lo que comúnmente se les conoce como arañas patonas.

Según revela en el video de TikTok, este árbol con cabello está infestado de estos animales, que en su ciudad se le conocen como “ sacabuches ”.

Los usuarios se sorprenden en TikTok con el “árbol con cabello”

Un impactante video ha sorprendido a todos los usuarios de TikTok, tras revelar que un árbol con supuesto cabello, eran en realidad un nido de opiliones.

Los opiliones son parte de la familia de los arácnidos y es común que se les diga “arañas patonas”.

Incluso entre los comentarios aseguran que esos “cabellos” del árbol, son en realidad un terror para los que tienen aracnofobia.

Además, muchos de los usuarios que comentaron el video de TikTok que ha horrorizado a todos, piden la dirección del supuesto árbol con cabello.

Pero no para visitarlo sino todo lo contrario: para no ir y no toparse con los opiliones.

Y es que, tal y como muestran las imágenes del video de TikTok, de lejos pareciera que el árbol con cabello, es en realidad la propia maleza que sale del tronco.

Pero de hecho, a la luz del sol, pueden apreciarse los pequeños abdómenes de los opiliones, por lo que incluso quien está grabando el video recomienda no molestarlos.