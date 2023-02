Pablo Lyle tiene todo el apoyo de su familia y su hija escribió una carta que fue enviada a la jueza: “no se atrevería a lastimar”.

Durante cuatro largos años, Pablo Lyle estuvo en un proceso judicial por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un ciudadano cubano que murió durante un altercado vial.

El actor de 36 años de edad, fue declarado culpable de homicidio involuntario y pasará cinco años en prisión.

Antes de que la juez revelara la sentencia de Pablo Lyle, familiares y amigos del actor enviaron cartas para hablar de él y su comportamiento.

Una de las que más estremeció, fue la de la hija de Pablo Lyle, donde aseguró que su papá nunca ha tenido la intención de hacer daño.

Antes de que ocurriera la tragedia, Pablo Lyle formó una familia con Ana Araujo y tuvieron dos hijos:

Los hijos de Pablo Lyle enviaron cartas a la jueza Marisa Tinkler, para que lo tomara en consideración a la hora de dictar sentencia.

El programa Ventaneando tuvo acceso a estas cartas y las palabras de los hijos de Pablo Lyle son realmente conmovedoras.

La primera fue de Mauro, el hijo menor de Pablo Lyle, quien expresó que extraña a su padre.

“Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán; lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien. Yo estaba chiquito. Mi papá es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho, mi papi ha sido muy valiente”

Aranza, la hija mayor de Pablo Lyle, aseguró que su padre no tenía la intención de dañar a nadie: “Para mí, no se merece estar allá”.

“Hola, soy Arantza, la hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho y también es amable, para mí no se merece estar allá. Me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente, me gustaría ser tan valiente como él”

Carta de Aranza, hija de Pablo Lyle