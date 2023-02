El actor mexicano Pablo Lyle, de 36 años de edad, recibirá sentencia el 3 de febrero de 2023 tras ser declarado culpable por homicidio involuntario en 2022,

La audiencia será celebrada en un tribunal de Miami, Florida, Estados Unidos. Donde se decidirá la sentencia en contra de Pablo Lyle por la muerte de Juan Ricardo Hernández , de 63 años.

Se dice que Pablo Lyle podría enfrentarse a una sentencia de entre 9 y 15 años de cárcel por homicidio involuntario.

Sin embargo, el actor y sus representantes legales buscarán una reducción de la sentencia que será decidida este 3 de febrero.

Juicio de sentencia por homicidio involuntario de Pablo Lyle (YouTube | Toma de video)

Un cansado Pablo Lyle rompe en llanto durante su juicio de sentencia

Fue durante su juicio de sentencia que un cansado Pablo Lyle no pudo evitar romper en llanto después de que su esposa, Ana Araujo, dirigiera una palabras a la jueza Marisa Tinkler Mendez.

Empezó a contar lo difícil que ha sido para su esposo, Pablo Lyle, afrontar esta situación después de que fue notificado de la muerte del señor Juan Ricardo.

Ana Araujo (de gris) dirige una palabras a la jueza Marisa Tinkler Mendez. (YouTube | Toma de video)

Ana Araujo continúo hablando del tipo de persona que siempre ha demostrado ser Pablo Lyle, diciendo que él nunca ha sido violento sino que, por el contrario, es una persona conciliadora.

Pero que los eventos de aquél día sólo ella, sus hijo y Pablo Lyle saben el modo en que los hizo sentir y el modo en que los ha afectado hasta la fecha.

Finalmente, Ana Araujo también le dirigió unas palabras a su esposo, Pablo Lyle, diciéndole que ella ha sido testigo de su dolor y arrepentimiento .

Pero sobre todo, recordándole que una acción que duró unos segundos no lo definen y que él siempre ha sido una persona con bondad en su espíritu.

Siendo este momento en el que Pablo Lyle rompe en llanto tras escuchar las palabras de su esposa.

Pablo Lyle rompe en llanto tras escuchar las palabras de su esposa. (YouTube | Toma de video)

Plablo Lyle habla en su juicio de sentencia por homicidio involuntario

Cuando Ana Araujo terminó, posteriormente fue turno de Pablo Lyle de dirigirse ante la jueza Marisa Tinkler Mendez.

El actor comenzó diciendo que no hay noche en la cual no piense en lo sucedido, que quisiera poder hacer algo para remediarlo pero que no hay forma de deshacer lo que ya está hecho.

En medio de lágrimas, Palo Lyle ofreció una honesta y sincera disculpa para la familia de Juan Ricardo Hernández, diciéndoles que ha rezado mucho por él y su familia.