El actor Pablo Lyle se prepara para salir de prisión a finales de diciembre tras cumplir una condena por homicidio involuntario derivada de un incidente vial ocurrido en 2019.

Ante su inminente liberación, Pablo Lyle estaría buscando activamente oportunidades laborales en la televisión y el cine para generar ingresos y facilitar su deportación a México.

Diversos productores mexicanos, como Juan Osorio, Gerardo Quiroz, Omar Suárez y Paco Lalas, han expresado su apoyo y disposición para ofrecerle proyectos debido al aprecio que le tienen, sin embargo enfrentaría un obstáculo para regresar a las telenovelas.

Pablo Lyle ya estaría buscando trabajo en México para cuando salga de la cárcel

Aunque Pablo Lyle todavía se encuentra en la cárcel, una fuente le habría revelado a TVNotas que el actor ya se encuentra buscando trabajo en México, por lo que ya se ha puesto en contacto con algunas personas de la industria del espectáculo.

Pablo Lyle (Agencia México)

Pablo Lyle no pretende exigir papeles protagónicos, sino mantenerse activo de inmediato por lo que personas allegadas al actor han establecido contacto con televisoras y productoras mexicanas.

Figuras como Juan Osorio, Gerardo Quiroz, Omar Suárez y Paco Lalas han manifestado públicamente su intención de darle una segunda oportunidad laboral en televisión o teatro, valorando su trayectoria previa.

Sin embargo, las televisoras y casas productoras en México no han concretado proyectos o contratos formales hasta que no quede resuelto por completo su proceso jurídico y su trámite de deportación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Asimismo, productores como Antonio Escobar expresaron que no lo contratarían sin una evaluación u observación psicológica acreditada que garantice el control de su temperamento en el trabajo.

El mismo Pablo Lyle habría expresado incertidumbre sobre retomar su carrera actoral, considerando alejarse del medio artístico para no enfrentar entrevistas continuas sobre su pasado procesal.

Entre sus alternativas contempla iniciar un negocio propio o ejercer el Derecho, carrera que cursó durante su estancia en prisión.

Pablo Lyle necesitaría trabajo para acelerar su traslado a México y así poder recuperarse financieramente

El 31 de marzo de 2019, en Miami, Pablo Lyle protagonizó un altercado vial con Juan Ricardo Hernández (de 63 años), a quien le propinó un golpe. El hombre falleció cuatro días después por las lesiones sufridas.

En octubre de 2022 Pablo Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario y en febrero de 2023 se le dictó una condena de 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional, además de 100 horas de servicio comunitario y un curso de manejo de la ira.

Aunque originalmente la pena concluía en septiembre de 2027, su salida del centro penitenciario se adelantó al 29 de diciembre de 2026 por buen comportamiento y tiempo cumplido.

Al cumplir su condena en prisión, Pablo Lyle no quedará libre inmediatamente en EU, ya que pasará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para resolver su procedimiento de deportación a México.

Sus abogados buscan conseguir una propuesta formal de trabajo en México para fundamentar que será una persona productiva y así acelerar su traslado al país.

Pablo Lyle (Agencia México)

Tras siete años de proceso judicial y elevados gastos legales, Lyle agotó la mayor parte de sus ahorros.

Pablo Lyle sabría que en México tendría mayores oportunidades de recuperarse económicamente pues ya cuenta con una trayectoria amplia en el país.

Quedarse en Estados Unidos, le significaría a Pablo Lyle estar lejos de sus seres queridos y tener más problemas para poder encontrar trabajo, ya que en ese país no es una figura reconocida.