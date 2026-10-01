La hija de Otto Sirgo reveló cuál será el lugar donde descansarán sus cenizas, pues estas no estarán junto a su esposa Maleni Morales.

Valerie Sirgo reveló a De Primera Mano que su padre deseó que sus restos reposaran en un lugar abierto y cerca de los volcanes.

Las cenizas de Otto Sirgo ya tiene lugar donde descasar

La hija de Otto Sirgo mencionó que el actor no mencionó si deseaba un homenaje tras su muerte, pero sí estableció el lugar donde serían esparcidas sus cenizas.

Otto Sirgo deseaba que sus restos estuvieran en el volcán Popocatépetl.

“Me dijo que quería que los hijos alquiláramos un helicóptero y lo lleváramos al Popo”, expresó Valerie Sirgo.

Otto Sirgo

La hija de Otto Sirgo reveló que la petición era complicada, pero ella y sus hermanos buscarán la forma de hacerlo.

Las cenizas del actor no estarán cerca de su esposa, pues la actriz Maleni Morales deseaba que sus cenizas se esparcieron en el mar.

Por esta razón, Otto Sirgo quería que sus cenizas fueran esparcidas en el Popocatépetl

Valerie Sirgo mencionó que Otto Sirgo era una gran aficionado de los volcanes y los paisajes naturales .

Incluso, solía fotografías volcanes en algunos de su vuelos y fue ahí que surgió la idea de que sus cenizas fueran esparcidas en el Popocatepétl.

La familia de Otto Sirgo no reveló el motivo de su muerte, solo expresaron que su “corazón había fallado” tras la pérdida de su esposa Maleni Morales en 2020.