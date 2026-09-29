Otto Sirgo fue un actor y director reconocido principalmente por su extensa trayectoria en telenovelas mexicanas, aunque también trabajó en cine y teatro.

El actor murió el 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un mensaje en redes sociales.

¿Quién fue Otto Sirgo?

Otto Sirgo Haller fue un actor y director nacido en La Habana, Cuba, en una familia vinculada con las artes escénicas.

Era hijo de los actores Otto Sirgo y Magda Haller y nieto, por parte materna, de la actriz española Conchita Gentil Arcos.

Llegó a México durante su infancia y desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en el país.

Su carrera artística comenzó de manera profesional en 1968, cuando tenía 21 años, y posteriormente se incorporó a la televisión y al teatro.

A lo largo de más de cinco décadas participó en decenas de producciones, especialmente telenovelas, además de desempeñarse como director de escena.

Otto Sirgo (Agencia México)

¿Cuántos años tenía Otto Sirgo?

Otto Sirgo tenía 79 años al momento de su muerte.

¿Quién fue la esposa de Otto Sirgo?

Otto Sirgo estuvo casado con la actriz mexicana Maleni Morales, con quien mantuvo una relación de varias décadas.

¿Qué signo zodiacal era Otto Sirgo?

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946, por lo que su signo zodiacal era Sagitario.

¿Otto Sirgo tuvo hijos?

Otto Sirgo tuvo dos hijas, Valerie Sirgo y Tania Sirgo, fruto de su matrimonio con Maleni Morales.

¿Qué estudió Otto Sirgo?

Antes de dedicarse a la actuación, Sirgo estudió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para cursar Ingeniería Electrónica, pero dejó los estudios después del primer año.

Posteriormente ingresó a la Escuela Mexicana de Turismo, donde estudió Administración de Empresas Turísticas y concluyó la carrera en 1968.

Sirgo explicó en una entrevista que no tomó cursos formales de actuación al inicio, posteriormente realizó talleres en esta área.

Otto Sirgo (Agencia México)

¿En qué películas, telenovelas y obras trabajó Otto Sirgo?

Otto Sirgo comenzó profesionalmente como actor en 1968. Desde entonces construyó una trayectoria que incluyó más de 50 telenovelas, además de trabajos en teatro, cine y televisión.

Entre sus producciones más recordadas se encuentran:

Rosa salvaje

Los ricos también lloran

Morir para vivir

Alcanzar una estrella II

Lazos de amor

Buscando el paraíso

Niña amada mía

Por un beso

Quiero amarte

Lo que la vida me robó

Tres veces Ana

Enemigo íntimo

Ringo

Falsa identidad

Vencer el pasado

Eternamente amándonos

Juegos interrumpidos

En el cine participó en películas como La maestra inolvidable, El monasterio de los buitres, Nosotros los pelados y Por la libre.

Además de actuar, Sirgo desarrolló una carrera como director de escena.

Por su trabajo recibió reconocimientos como los Premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro, este último en 2015 por excelencia artística.