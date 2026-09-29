Otto Sirgo murió este 29 de septiembre a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. Quién además fue un eterno colaborador de esta asociación” Asociación Nacional de Intérpretes

El reconocido actor y director de origen cubano-mexicano desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas en teatro, cine y televisión, especialmente en telenovelas mexicanas.

Hasta el momento, la ANDI o los familiares del actor no han informado las causas de la muerte de Otto Sirgo, quien recibió reconocimiento por sus trabajos destacados dentro y fuera de México.

Muerte de Otto Sirgo genera reacciones entre gremio actoral de México

La noticia de la muerte de Otto Sirgo fue difundida por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI, el cual envió condolencias a familiares y amigos. La asociación destacó su trabajo en teatro, cine y televisión.

A lo largo de su carrera, Otto Sirgo también trabajó como director de telenovelas y mantuvo actividad profesional en diferentes etapas dentro de la industria del entretenimiento.

Otto Sirgo, actor. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Otto Sirgo llegó a México cuando tenía 13 años con el propósito de dedicarse a la actuación, y posteriormente construyó una carrera que abarcó distintos escenarios.

En televisión, participó en producciones como:

Lazos de amor

Niña amada mía

Por un beso

Alcanzar una estrella II

El alma no tiene color

Su trabajo en los melodramas le permitió alcanzar reconocimiento entre el público, además de participar en proyectos que consolidaron su presencia dentro de la televisión mexicana.

Entre los reconocimientos recibidos por el actor se encuentran los Premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro, relacionados con su extensa trayectoria artística.