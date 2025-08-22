Olivia Collins -de 67 años de edad- no olvidará las ‘groserías’ de Ninel Conde y la quiere enfrentar ahora que salió de La Casa de los Famosos México 2025.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025, Olivia Collins sintió el rechazo de Ninel Conde, de 48 años de edad, y quiere saber la razón.

Olivia Collins quiere encarar a Ninel Conde tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Durante una emisión de Netas Divinas, Olivia Collins habló de su enfrentamiento con Ninel en La Casa de los Famosos México 2025, donde la llamó tóxica.

Olivia Collins expresó que ahora que Ninel Conde fue eliminada, la quiere volver a encarrar y que le explique la razón de su rechazo.

“Me daba la espalda, no veía a los ojos, me excluía (...) dijo esta me estorba y vámonos con todo” Olivia Collins

La actriz cree que el plan de Ninel Conde era que explotara, pero ella no iba a caer en su juego porque tiene educación, según reveló en Netas Divinas.

“Sí me molesté y le dije en su cara que yo no soy tóxica (...) Yo quisiera que cuando saliera nos enfrentáramos de verdad” Olivia Collins

Olivia Collins expresó su deseo de volver a platicar con Ninel Conde y preguntarle la razón de su rechazo, pues no podía entender el por qué la excluía.

“No me quiero quedar con el por qué ¿Por qué carajos me hiciste eso? “, expresó Olivia Collins.

Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, pero no podrá reunirse con Olivia Collins porque ya salió de México.

Olivia Collins (YouTube | Captura de video)

Olivia Collins asegura que La Casa de los Famosos México 2025 es un experimento

El objetivo de Olivia Collins al entrar a La Casa de los Famosos México 2025 era darse a conocer con las nuevas generaciones y mostrar su un poco de su personalidad.

Sin embargo, la actriz expresó que ya no le dio tiempo mostrar su lado humano.

Olivia Collins considera que La Casa de los Famosos México es un “experimento con humanos” y todos muestran su lado más salvaje.