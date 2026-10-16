El actor mexicano Carlos Amador, recordado por producciones como El privilegio de amar y La Rosa de Guadalupe, fue grabado vendiendo calzado y accesorios en las calles de la Ciudad de México.

“No hay chamba, los sueldos están de la ver… y tú lo sabes. A los actores nos pagan peor que a una sirvienta” Carlos Amador

Durante su encuentro con un creador de contenido, el artista explicó que debió recurrir al comercio ambulante debido a la escasez de oportunidades laborales y a los bajos salarios que percibe el gremio actoral en el país.

A pesar de la adversidad, Amador ha demostrado una actitud optimista, asegurando que disfruta mucho de su emprendimiento y de su contacto directo con la gente.

Carlos Amador denuncia que no hay chamba de actuación y les pagan peor que a una “sirvienta”

Las denuncias de Carlos Amador sobre las condiciones laborales en la actuación se hicieron públicas tras ser abordado en la vía pública por el creador de contenido y fotógrafo Daniel Olivares.

A través de un video, Carlos Amador cuestionó severamente lo que reciben los intérpretes por su trabajo en la industria del espectáculo.

Carlos Amador señaló la marcada escasez de oportunidades en la televisión mexicana, subrayando que haber participado en producciones icónicas de Televisa, no garantiza contar con empleo constante ni estabilidad económica.

Refirió que los contratos e ingresos que ofrece el medio del entretenimiento resultan insuficientes para cubrir las necesidades de los artistas.

A pesar de su insatisfacción con la industria televisiva, aclaró que no le avergüenza ganarse la vida honradamente con su negocio de calzado y artesanías.

Carlos Amador fue captado vendiendo artesanías en las calles de la CDMX

Las declaraciones de Carlos Amador surgieron a raíz de un video grabado en las calles de la Ciudad de México y publicado a inicios de octubre por el fotógrafo y creador de contenido Daniel Olivares, quien se le acercó para tomarle un retrato e invitarlo a compartir un mensaje con su audiencia.

Al momento del encuentro, el actor se encontraba vendiendo productos de su emprendimiento, que comprende calzado artesanal de diseño propio y bisutería.

Esta actividad comercial no era improvisada, ya que la venía desarrollando desde 2022 y promocionando en la Zona Rosa de la CDMX y redes sociales desde 2023.

A pesar de sus antecedentes en producciones populares, las oportunidades de trabajo en la televisión disminuyeron drásticamente con los años.

Pese a su reclamo hacia la industria del entretenimiento, aclaró que se gana la vida de manera honrada, que no siente pena por vender en la calle e incluso que se “divierte como loco” en esa labor.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para ofrecer un mensaje motivacional a los espectadores.

“Aunque la vida pinte colores oscuros, hay que volverlos brillantes, porque para eso venimos al planeta azul” Carlos Amador