Junior H rompió el silencio ante los rumores sobre su estado de salud que se viralizaron en redes sociales, pues el cantante de corridos tumbados publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y cuestionó las burlas relacionadas con un tema tan delicado.

“Estoy bien, gracias a Dios. A todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño” Junior H

La polémica surgió después de que circularan especulaciones que vinculan a Junior H con un supuesto encuentro sexual con una mujer que tendría SIDA, a partir de un video de TikTok; sin embargo, estos señalamientos no constituyen información confirmada sobre la salud del artista.

Junior H publica comunicado tras rumores sobre su salud (@juniorh / Instagram)

Junior H responde a rumores sobre sobre estado de salud y explica su cambio físico

A través de su mensaje, Junior H aseguró que se encuentra bien y explicó que su transformación física responde a decisiones que tomó para cuidar su bienestar, sin ofrecer más detalles sobre los cambios que ha experimentado.

Junior H también criticó la manera en que las redes sociales convierten asuntos personales en temas de especulación y entretenimiento, especialmente cuando se trata de la salud de una persona.

“Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”. Junior H

Junior H pide empatía ante especulaciones en redes sociales

En el comunicado publicado por Junior H, recordó que existen personas que enfrentan enfermedades y situaciones difíciles, por lo que consideró importante evitar las burlas y los comentarios insensibles.

“Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste”. Junior H

Finalmente, Junior H pidió reflexionar sobre la importancia de la empatía y expresó su deseo de que las personas no tengan que atravesar una situación similar para comprender el daño que pueden causar sus comentarios.