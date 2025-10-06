Niurka -de 57 años de edad- se va a casar en agosto de 2026 y quiere una boda conservadora y un vestido tapado.

A diferencia de sus otros matrimonios, Niurka quiere una boda privada y sin excentricidades.

Niurka revela cómo será su vestido de boda, la cual será conservadora

La boda de Niurka será en el verano del 2026 y ya está iniciando con los preparativos de su unión con Bruno Espino, de 37 años de edad.

Niurka espera que esta sea su última boda y quiere que sea conservadora, romántica y jovial; el evento será en la Riviera Maya.

“Yo creo que esta vez va a ser muy propio, muy romántico, muy fresco, jovial, pero con el respeto que merece este matrimonio porque es el respeto que exige bruno” Niurka

Niurka y su novio, Bruno Espino (Instagram/@niurka.oficial)

La actriz dice que su vestido de novia será fresco, cómodo y conservador, para respetar su edad.

“Yo soy una señora de 57 años y no me quiero ver ridícula, verdad, como las ridiculeces que he hecho en el pasado en las exbodas”, contó Niurka.

La vedette ha disfrutados sus anteriores bodas, pero esta debe ser más acuerdo a su edad.

Niurka unirá su vida con Bruno Espino el 1 de agosto de 2026, ya que será su aniversario

“Decidimos que fuera cuando cumplimos 2 años, el 1 de agosto de 2026, queremos que sea un fin de semana largo” Niurka

La boda de Niurka durará tres días y quiere que sus invitados disfruten del evento al máximo.

Solo un grupo exclusivo de amigos podrán asistir a la boda de Niurka

La prensa ha estado presente en las otras bodas de Niurka, pero en esta ocasión quiere disfrutar de su boda solo con amigos.

Niurka mencionó que los invitados a su unión serán un grupo exclusivo de amigos: “La invitación dirá: ‘Fuiste seleccionado para pasar esta aventura majestuosa’”.

Y no será todo, pues Niurka y Bruno Espino prepararán actividades para que sus invitados disfruten de la Riviera Maya.

En esta ocasión, la boda de Niurka no será vendida a alguna revista, por lo que invitará a la prensa para que “saquen sus exclusivas” y también convivan con ella.

Niurka está feliz por su boda y espera que su relación siga tan feliz como desde que inició hace un año.