Juan Osorio, quien estuvo casado con Niurka a lo largo de 5 años, no puede borrar su pasado, pero sí evitar que se hable de él.

Por ello, Juan Osorio -de 67 años de edad- obligará a Niurka a no hablar de los errores que cometió durante su relación frente a cámaras.

Durante una conversación con Jimena Gállego en el podcast “La casa de la fama”, Niurka dijo haber sido amenazada por su expareja, Juan Osorio.

Niurka -de 57 años de edad- no puede hablar de Juan Osorio y mucho menos mencionar su nombre en medios; de lo contrario habrá consecuencias legales.

Así se lo hizo saber la abogada del productor televisivo, Juan Osorio, a su salida de La Casa de los Famosos All-Stars.

Juan Osorio se enteró que Niurka habló de él, y no precisamente bien, durante su paso por La Casa de los Famosos All Stars.

Por lo que cansado de estar en titulares escandalosos por declaraciones de Niurka, Juan Osorio decidió taparle la boca por la vía legal.

Acción que molesta a la vedette, quien asegura es absurdo que le prohiban hablar de sus vivencias ; ya que, aunque involucren a quien sea, son propias.

No obstante, Niurka le aseguró a la abogada que no mencionará al padre de su hijo Emilio Osorio, de 22 años de edad.

Esto porque se siente una mujer realizada, satisfecha por la crianza de sus hijos, pero sobre todo porque no lo necesita.

Las personalidades que ingresan a La Casa de los Famosos hablan de sus relaciones pasadas. Niurka no fue la excepción y habló de Juan Osorio.

Niurka recordó cuando Juan Osorio la “desechó” a poco del nacimiento de su hijo Emilio Osorio.

De acuerdo con la actriz y bailarina, el productor le hizo saber que “ya no le servía”, por lo que debía buscar a otras personas para ayudarles a crear una carrera artística.

“Tú ya no me sirves, con Emilio en los brazos, recién parida, me dice: ‘Tú ya no me sirves, tengo que buscar a otras artistas para llevarles la carrera”. Le dije: ‘Ya no, yo te voy a demostrar a cuántos sí les sirvo y me fui’"

Niurka