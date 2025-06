¿Ninel Conde fue víctima de Larry Ramos? Esto dijo luego de que en su momento fue acusada de haber ayudado a su pareja a escapar.

Recordemos que desde que Larry Ramos escapó de la justicia estadounidense, se desconoce el paradero de la ex pareja de Ninel Conde, de 48 años de edad.

Ninel Conde concedió una entrevista a De Primera Mano donde habló sobre la situación legal de Larry Ramos, de quien se desconoce su paradero.

En su conversación, Ninel Conde reconoció que Larry Ramos fue una situación desafortunada en su vida, ya que a ella también le trajo muchas pérdidas.

Ninel Conde destacó que también fue una víctima, pues confió en el hombre y al final solo perdió dinero.

“Fue una situación en mi vida desafortunada que a mí también me trajo muchas pérdidas, yo también perdí dinero, yo también invertí, también apoyé con gastos legales que jamás me pagaron”

En ese sentido, Ninel Conde lamentó que las personas crean que ella salió beneficiada con Larry Ramos.

Pues también tuvo pérdidas en un momento en el que se enfrentaba a un problema legal por su hijo.

Ninel Conde confesó que su error fue confiar en Larry Ramos y salió embarrada en toda esta situación.

En la entrevista, Ninel Conde reveló que encontró un pergamino donde Larry Ramos había escrito todo su plan de fuga.

“A parte de la situación emocional que a mí me rompió el corazón, amanecer sola, darme cuenta de tantas cosas, después encontré por ahí un pergamino donde él había escrito su plan”

Además, lamentó que Larry Ramos fuera un hombre encantador para hacerla ignorar las alertas que le daban sus personas cercanas.

“Era encantador, mi mánager me dio las banderas rojas y yo le creo”

Durante su conversación, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó a Ninel Conde sobre si se ha cuestionado sobre el paradero de Larry Ramos.

Sin decir una palabra, Ninel Conde realizó un gesto en el que dejó en claro que es un tema que no le preocupa.

Gustavo Adolfo Infante destacó que tenía claro que era inocente o, de lo contrario, las autoridades ya la habrían detenido.

Por su parte, Ninel Conde reveló que en jamás se ha defendido de las acusaciones en su contra porque sabe que sus actos hablan más que cualquier cosa.

“Hay cosas que son de sentido común, yo nunca me he defendido porque he seguido el ejemplo de Jesús. Jesús fue acusado, apedreado ¿cuándo él se defendió? Porque él tenía la verdad, sus actos hablan más”

