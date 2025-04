Wendy Guevara -de 31 años de edad- y Ninel Conde, no son enemigas como muchos creen.

En el mes de marzo, Wendy Guevara y Ninel Conde -de 48 años de edad- compartieron un video juntas que llamó la atención de sus seguidores.

En clip se ve a la influencer negándole una foto a Ninel Conde y, aunque todo se trató de una broma, hay quienes creen que se llevan mal.

Alguien cercano a Wendy Guevara y Ninel Conde reveló qué pasó el día que se conocieron, por lo que negó que fueran enemigas.

El estilista Vico Guaderrama es cercano a Ninel Conde y Wendy Guevara, por lo que presenció cómo fue el primer encuentro entre ambas.

Todo comenzó cuando Wendy Guevara y Ninel Conde se comenzaron a seguir en Instagram.

“Wendy y Ninel ya se habían seguido por internet y las presenté un día que íbamos a La Casa de los Famosos que Wendy estaba conduciendo, Ninel me marcó y las presenté por teléfono”

El segundo acercamiento entre Ninel Conde y Wendy Guevara ocurrió por teléfono, cuando Vico Guadarrama las presentó.

Ninel Conde y Wendy Guevara comenzaron a platicar y se cayeron muy bien.

El primer encuentro en persona entre Wendy Guevara y Ninel Conde ocurrió durante un evento en el que las contrataron.

Ambas tuvieron la idea de hacer un video donde Wendy Guevara le negara la foto a Ninel Conde, como ella se lo hizo hace algunos años.

El maquillista de Wendy Guevara asegura que Ninel Conde es muy divertida y que el video se le hizo buena idea porque fue una ‘cachetada con guante blanco’.

Pues, Ninel Conde le negó una foto a Wendy Guevara durante una alfombra roja y la integrante de Las Perdidas no olvidó el desdén.

Wendy Guevara recordó este suceso en el podcast de Karime Pindter, de 31 años de edad.

“Una vez con Ninel Conde, me la encontré en una alfombra roja yo le pedí foto a ella y era mi primer año que yo iba a una alfombra y llevaba un vestido bien cule… Ninel me vio y me hizo así, se volteó”

Vico Guaderrama