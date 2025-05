Fuertes rumores aseguran que entre los habitantes de La Casa de los Famosos México, están Ninel Conde -de 48 años de edad- y Facundo.

Por lo que un conductor del reality show dice que tanto Ninel Conde como Facundo -de 47 años de edad- darían buen contenido en La Casa de los Famosos México.

Diego de Erice -de 38 años de edad- expresó su sentir sobre el rumor que circula alrededor de Ninel Conde y Facundo.

Tras asegurar que no sabe quiénes conformarán La Casa de los Famosos México, Diego de Erice asegura que ambos tendrían un buen desempeño.

“Yo creo que ambos podrían dar muy buen contenido. Ninel es una Ninel diferente cada que la vemos y, Facundo, no deja de ser Facundo, entonces son este Ying Yang, estaría muy divertido”

Hasta el momento, Ninel Conde y Facundo no han abordado el rumor sobre el reality show de La Casa de los Famosos México 2025.

Diego de Erice lo confirma. Este 2025 regresará como conductor de La Casa de los Famosos México.

Diego de Erice reveló haber firmado el contrato para repetir su papel en La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, aunque le informaron que el reality show arrancará transmisiones a finales de julio, no sabe quiénes se quedan y quiénes se van.

“Yo firmé en una sala solo mi contrato, no estaba Oda, no estaba Wendy, que me acaban de decir que también ha sonado su nombre, soy el menos enterado en muchas cosas, pero yo ya estoy. Empezamos a finales de julio, igual que el año pasado y esperemos nos sorprendan con la alineación”

Diego de Erice