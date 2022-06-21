Edgar Oceransky rompió el silencio sobre las acusaciones de acoso sexual y pederastia que recibió en marzo de 2022; “fue un sketch de pésimo gusto”.

El cantautor Edgar Oceransky de 46 años de edad, habló -por primera vez- de las acusaciones que hicieron contra él hace unos meses, esto fue en ‘La Taquilla PM’.

La entrevista que ofreció fue exclusivamente para hablar del tema, en donde retomó lo dicho en un comunicado “es un sketch”, subrayando “no lo uso hace 13 años”.

Edgar Oceransky reconoció no estar orgulloso de dicho sketch, pues incluso dijo que dejó de hacerlo y que por ello no está disponible en sus plataformas digitales.

Ante ello y la forma en que fue “señalado”, Edgar Oceransky apuntó que a su perspectiva “no puedes ser juzgar el pasado con el presente”, pues dijo “la gente se reía del sketch antes”.

Edgar Oceransky, cantautor. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Edgar Oceansky sobre acusaciones de pederastia: “Es un sketch de hace 13 años”

Edgar Oceransky asistió a ‘La Taquilla PM’ con René Franco, en donde habló abiertamente sobre las acusaciones de pederastia que se le hicieron el pasado marzo 2022.

El cantante no solo dijo “se me llamó pederasta confeso” sosteniendo que nunca fue llamado por las autoridades para testificar; “no tengo denuncias civiles ni penales”.

Así como lo había escrito en su comunicado, dijo que el audio que su denunciante mostró en Twitter, se trataba de “un sketch”, sin embargo, añadió “no lo uso desde hace 13 años”.

“No lo uso desde hace 13 años, lo saqué del repertorio porque es de pésimo gusto, incluso no está en mis plataformas digitales, porque en la actualidad es políticamente incorrecto”. Edgar Oceransky, cantante.

Asimismo, Edgar Oceransky dijo que no se le hacía justo que fuese juzgado por un sketch del pasado con cómo piensa la sociedad en la actualidad.

Edgar Oceransky confirma que conoce a quién lo denunció por pederastia

Edgar Oceransky así como dijo que el audio por el que es acusado de pederastia se trata de un sketch de años atrás, confirmó conocer a quién lo denunció.

“Claro, ella iba a mis conciertos en Tijuana con su mamá, comenzó a seguirme en redes sociales, empezó a buscarme, me gusta tu música, etc”. Edgar Oceransky, cantante.

El cantautor dijo desconocer que su fan “era menor de edad en ese entonces”, compartiendo que tiene amigos de todas las edades.

“No me interesa preguntarles la edad a mis amigos, ni a los fans que me escriben cualquier cantidad de cosas”. Edgar Oceransky, cantante.

A su vez, dijo que incluso hizo una amistad con la mamá de su denunciante y refirió a que a esta “la consideré mi amiga desde la segunda vez que nos vimos hasta que hizo esa denuncia”.

Compartió que incluso trabajó con ella en 2020 cuando en medio de la pandemia se hacían conciertos virtuales, evento que fue llamado ‘Metro y medio’.

Edgar Oceransky negó haber tenido sexo con ella siendo menor de edad, así como también de hablar sobre “ser amantes”.

“No me gusta hablar de mi vida privada por respeto a mis hijas y ella misma, si ella habló en entrevistas de eso, está perfecto, lo que yo quiero decir es que no la acosé cuando era menor de edad y no la violé jamás”. Edgar Oceransky, cantante.

Edgar Oceransky (@eoceransky / Instagram)

Asimismo, Edgar Oceranksy dijo que por los años de amistad que tuvieron hay muchas personas que pueden ser testigo del tipo de relación que tenían.

Recordó que lleva un proceso legal contra su denunciante, “yo sí decidí irme por la vía legal, ella no me ha denunciado”.

“En la parte legal yo soy la parte acusatoria y en el linchamiento mediático la parte acusada”. Edgar Oceransky, cantante.

Edgar Oceransky recordó que lleva a cabo una denuncia por difamación y daño a quien lo acusó de pederastia. Así como con las instancias que le cancelaron sus eventos “sin arbitrariedad”.

“Es una denuncia de difamación y daño, se están cuantificando las pérdidas, porque no solo fue el Auditorio Nacional, sino otros conciertos, publicidad que se pagó”. Edgar Oceransky, cantante.

Edgar Oceransky dice que denunciante lo buscaba tras presunta violación y le pedía boletos a conciertos

Edgar Oceransky fue acusado de pederastia en redes sociales, sin embargo, el cantante se defendió diciendo que la presunta víctima lo seguía buscando.

Durante ‘La Taquilla PM’ expresó que hasta 2020 él tuvo contacto con su denunciante, sin embargo, sus argumentos señalan haber sido acosada y violada muchos años atrás.

Para Edgar Oceransky no tiene sentido que si fue abusada y violada lo siguiera buscando, “éramos amigos y me pedía boletos para conciertos”.