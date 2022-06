Edgar Oceransky rompió el silencio sobre las acusaciones de acoso sexual y pederastia que recibió en marzo de 2022; “fue un sketch de pésimo gusto”.

El cantautor Edgar Oceransky de 46 años de edad, habló -por primera vez- de las acusaciones que hicieron contra él hace unos meses, esto fue en ‘La Taquilla PM’.

La entrevista que ofreció fue exclusivamente para hablar del tema, en donde retomó lo dicho en un comunicado “es un sketch”, subrayando “no lo uso hace 13 años”.

Edgar Oceransky reconoció no estar orgulloso de dicho sketch, pues incluso dijo que dejó de hacerlo y que por ello no está disponible en sus plataformas digitales.

Ante ello y la forma en que “señalado”, Edgar Oceransky apuntó que a su perspectiva “no puedes ser juzgar el pasado con el presente”, pues dijo “la gente se reía del sketch antes”.

Edgar Oceransky asistió a ‘La Taquilla PM’ con René Franco, en donde habló abiertamente sobre las acusaciones de pederastia que se le hicieron el pasado marzo 2022.

El cantante no solo dijo “se me llamó pederasta confeso” sosteniendo que nunca fue llamado por las autoridades para testificar “y no tengo denuncias civiles ni penales”.

Así como lo había escrito en su comunicado, dijo que el audio que su denunciante mostró en Twitter, se trataba de “un sketch”, sin embargo, añadió “no lo uso hace 13 años”.

“No lo uso hace 13 años, lo saqué del repertorio porque es de pésimo gusto, incluso no está en mis plataformas digitales, porque en la actualidad es políticamente incorrecto”.

Asimismo, Edgar Oceransky dijo que no se le hacía justo que fuese juzgado por un sketch del pasado con cómo piensa la sociedad en la actualidad.

Edgar Oceransky así como dijo que el audio por el que es acusado de pederastia se trata de un sketch de años atrás, confirmó conocer a quién lo denunció.

“Claro, ella iba a mis conciertos en Tijuana con su mamá, comenzó a seguirme en redes sociales, empezó a buscarme, me gusta tu música, etc”.

El cantautor dijo desconocer que su fan “era menor de edad en ese entonces”, compartiendo que tiene amigos de todas las edades.

“No me interesa preguntarles la edad a mis amigos, ni a los fans que me escriben cualquier cantidad de cosas”.

A su vez, dijo que incluso hizo una amistad con la mamá de su denunciante y refirió a que a esta “la consideré mi amiga desde la segunda vez que nos vimos hasta que hizo esa denuncia”.

Compartió que incluso trabajó con ella en 2020 cuando en medio de la pandemia se hacían conciertos virtuales, evento que fue llamado ‘Metro y medio’.

Edgar Oceransky negó haber tenido sexo con ella siendo menor de edad, así como también de hablar sobre “ser amantes”.

“No me gusta hablar de mi vida privada por respeto a mis hijas y ella misma, si ella habló en entrevistas de eso, está perfecto, lo que yo quiero decir es que no la acosé cuando era menor de edad y no la violé jamás”.

Edgar Oceransky, cantante.