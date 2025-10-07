Nerea Godínez -de 29 años de edad- tuvo un emotivo gesto con la hermana de Octavio Ocaña y ella lo compartió en Instagram.

El 1 de noviembre se cumplirán cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña y su hermana, Bertha Ocaña, recibió algunos objetos del actor.

Nerea Godínez envió objetos que pertenecían a Octavio Ocaña a su hermana

El pasado 3 de octubre, Bertha Ocaña compartió una publicación para revelar que Nerea Godínez le había enviado objetos preciados de Octavio Ocaña:

Una playera del Cruz Azul

Una almohada

Gorras

Muebles

Bertha Ocaña agradeció a Nerea Godínez por cuidar los objetos de su hermano y por decidir enviárselos tras cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña.

“(...) Gracias por haber tomado esta decisión de entregarme todo lo que te quedaba, lo que aún conservabas de él y especialmente gracias por haberlo resguardado todo este tiempo, para ti yo solo tengo cariño y agradecimiento siempre” Bertha Ocaña

La hermana de Octavio Ocaña mostró en un video cada uno de los objetos de su hermano y al final comenzó a llorar.

Bertha Ocaña ha enfrentado el duelo por la muerte de su hermano y un largo proceso para obtener justicia.

Recordemos que Octavio Ocaña murió dentro de su camioneta tras una persecución policiaca en Cuautitlán Izcalli.

Los policías involucrados en la muerte de Octavio Ocaña fueron detenidos y uno de ellos ya recibió sentencia, mientras que el otro sigue en proceso.

Nerea Godínez le envió objetos de Octavio Ocaña a su hermana (Instagram/@berthaocaa)

Hermana de Octavio Ocaña revela qué hará con las cosas del actor

En entrevista con De Primera Mano, Bertha Ocaña habló de lo que sintió al recibir los objetos que pertenecían a Octavio Ocaña.

Bertha Ocaña expresó que cuando llegaron las cajas a su casa comenzó a llorar, pues sentía nostalgia.

“Desde que yo vi que llegaron las cosas, me entró un sentimiento muy fuerte, antes de abrirlas empecé a llorar, sentí mucha nostalgia” Bertha Ocaña

La hermana de Octavio Ocaña menciona que se quedará con algunos de los objetos del actor y otros los quiere compartir con los fans de “Benito” .

“Muchas cosas que algunas pueda yo quedarme, pero también quiero compartirlas con sus fans” Bertha Ocaña

Bertha Ocaña desmiente que haya rencillas con Nerea Godínez, pues hace unos meses la mamá del actor Octavio Ocaña contó que la joven había interrumpido un embarazo.

“Hay una muy buena relación con ella”, dijo Bertha Ocaña, quien sigue hablando con la exnovia de su hermano.