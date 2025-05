Entre lágrimas, Nerea Godínez confirma haber abortado un hijo de Octavio Ocaña, quien murió en octubre de 2021 a los 22 años de edad.

La declaración llega luego de que Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, hablara de la interrupción del embarazo de Nerea Godínez en el programa Ventaneando.

“Mi cuerpo, mi decisión”, cita Nerea Godínez mediante su cuenta de Instagram, donde reprueba que personas ajenas hablen de su vida tal y como lo hizo la mamá de Octavio Ocaña.

El reclamo llega acompañado de un video en el que Nerea Godínez de edad desconocida, confirma haber quedado embarazada de Octavio Ocaña.

No obstante, decidió interrumpir su embarazo por decisión propia y tras hablarlo con el actor que saltó a la fama por su participación en “Vecinos”.

“Si es un tema que se mantuvo como se mantuvo es porque era algo personal, algo que teníamos nada mas Octavio y yo por decisión y que vengan a destaparlo así sin más, sin preguntarme, sin ningún tipo de toque, se me hace de mal gusto. Era algo de los dos, los dos estuvimos de acuerdo. Él sabrá, se llevó a la tumba por qué decidios al final no seguir con eso”

Nerea Godínez desconoce el porqué la mamá de Octavio Ocaña habló de la interrupción de su embarazo.

Tema en el que no ahondará ya que, contrario a la mamá de Octavio Ocaña, no quiere salir en televisión y tampoco que su nombre se mencione en redes sociales.

“El día llegó sin yo haber hecho absolutamente nada como para merecer que me avienten al ruedo. Hasta me quede pensando: ‘Ah caray ¿Qué hice o qué dije?’ Todo el tiempo que estuve cerca de ellos fue dar lo mejor de mí, apoyarlos, hasta di de más. No pienso hablar mucho, no pienso dar detalles, no quiero generar una guerrea, ni siquiera es mi intención salir en la televisión, ni estar en medios”

Nerea Godínez