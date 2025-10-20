Nerea Godínez anuncia embarazo justo antes del aniversario luctuoso de Octavio Ocaña

A través de un video, Nerea Godínez anunció su embarazo justo antes del cuarto aniversario luctuoso de Octavio Ocaña.

Nerea Godínez sorprendió a sus seguidores al mostrar que se encuentra formando una familia, pues se convertirá en madre por segunda ocasión.

Será el próximo 29 de octubre cuando se cumplan 4 años de la muerte del actor Octavio Ocaña, reconocido por darle vida a ‘Benito Rivers’ en la serie Vecinos.

A unos días del aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, Nerea Godínez sorprendió a sus seguidores al anunciar su embarazo.

En su cuenta de Instagram, Nerea Godínez compartió un video en el que deja ver que se encuentra muy emocionada al formar una nueva familia.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz, cuando no necesites que nadie lo valide, cuando hagas las cosas bien aunque nadie te aplauda… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces” Nerea Godínez

Nerea Godínez musicalizó su video con la canción ‘Eres mi religión’, donde se muestra caminando por la Hacienda Tepoztlán y al final se encuentra con su pareja Diego Alejandre y su hijo.

Es en ese momento que Nerea Godínez voltea hacia la cámara y muestra su pancita de embarazo, mientras que su pareja e hijo la abrazan.

El anuncio de embarazo de Nerea Godínez revivió polémica declaración de la mamá de Octavio Ocaña

Ana Lucía reveló que Nerea Godínez quedó embarazada de Octavio Ocaña, pero decidieron interrumpir su embarazo.

En medio de las críticas que recibió, Nerea Godínez reveló que era una decisión que habían tomado los dos como pareja.

Sin querer más detalles, Nerea Godínez compartió que Octavio Ocaña también estuvo de acuerdo con ella y creía que en este momento no valía la pena revelar el tema.

“Yo tuve mis motivos, era algo de los dos, los dos estuvimos de acuerdo, no voy a dar más detalles porque no viene al caso, yo sabre porque lo hice, él se llevó a la tumba por qué decidimos no seguir con eso” Nerea Godínez

En medio de la polémica por una separación entre Nerea Godínez y la familia de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña dio a conocer un emotivo gesto que tuvo la expareja del actor con ella.

Y es que Nerea Godínez le envió varias pertenencias de Octavio Ocaña, por lo que Bertha Ocaña le agradeció haber conservado estas pertenencias y ahora dárselas.