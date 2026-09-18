Contratos celebrados por Nawat Itsaragrisil para franquicias de Miss Universo en 6 países del sudeste asiático, dejarían fuera a 6 candidatas para la próxima edición del certamen de belleza.

Las acusaciones hechas por JKN Universe LLC que quitan autenticidad a las 6 candidatas, han creado un conflicto interno en Miss Universo, pues Miss Universo East acusa unilateralidad en la decisión, pues no fueron consultadas.

JKN Universe LLC saca a 6 candidatas de Miss Universo que tuvieron acuerdos con Nawat Itsaragrisil

La empresa JKN Universe LLC lanzó un comunicado en donde anuncia que al concurso 75 de Miss Universo que se hará en Puerto Rico, tendrá la salida de 6 candidatas del certamen de belleza.

Según los argumentos mostrados por la empresa que tiene los derechos de Miss Universo, seis franquicias de la empresa en el sudeste asiático firmaron contratos con empresas que no representan al certamen, por lo que quedan automáticamente fuera.

Comunicado de Miss Universo sobre la salida de 6 candidatas (traducido).

Sumado a la ilegitimidad, JKN Universe LLC señaló que como representante en estos contratos aparece Nawat Itsaragrisil junto con empresas que le pertenecen, puesto que él no tiene las licencias para aprobar franquicias.

Ante ello, estas seis franquicias con sus candidatas quedarían fuera de Miss Universo:

Tailandia

Indonesia

Vietnam

Laos

Malasia

Singapur

Asimismo, desestiman información financiera que Nawat Itsaragrisil ha hecho pública de la organización.

Comunicado de Miss Universo sobre la salida de 6 candidatas (traducido). (@missuniverse)

Miss Universo East desestima acusaciones de JKN Universe LLC sobre las candidatas y Nawat Itsaragrisil

El comunicado que JKN Universe LLC lanzó para anunciar la salida de las candidatas de Mis Universo, fue desestimado por Miss Universo East, acusando que hubo unilateralidad.

Según Miss Universe East, ellos tienen el derecho de operar, promover y desarrollar las franquicias en 95 territorios del este, entre los que entrarían los países cuyos contratos fueron desestimados.

Además, acusó que JKN Universe LLC tomó esta decisión sin consultarlos, por lo que su posición no es la legítima de todo Miss Universo.