Natália Subtil está dispuesta a seguir peleando por los derechos de su hija y demandará a Sergio Mayer por pensión alimenticia.

Sergio Mayer Mori, de 24 años, tuvo una hija con Natália Subtil, de 34 años, pero la brasileña denunció que Mila, de 5 años, no recibe pensión alimenticia.

Estas declaraciones han provocado una guerra de ‘dimes y diretes’ entre Sergio Mayer Bretón de 56 años, y Natália Subtil.

La modelo reveló en una entrevista con Televisa espectáculos, que en unos días acudirá a la Fiscalía para denunciar formalmente a Sergio Mayer Mori, por la pensión alimenticia de Mila.

“Nunca tuve una pensión, el año pasado me quedó como 5 meses depositando para la niña, pero después dejó de dar, por eso tomé la iniciativa de empezar con la demanda” reveló Natália Subtil.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil. (Especial)

Afirmó que Sergio Mayer Mori es quien paga la escuela de su hija, pero no aporta para sus otros gastos.

Contó que Sergio Mayer Bretón, abuelo de Mila, sí la ha ayudado algunas veces, pero asegura que eso no cambia a que su hija tenga derecho a una pensión alimenticia.

“Siempre he trabajado, mi hija vive de mí, infelizmente no tengo una familia que me pueda apoyar tanto, además vivo sola aquí en México, entonces todo lo que mi hija vivió hasta hoy viene de la mamá” dijo Natália Subtil.

Por otro lado, reitera que nunca ha evitado que su hija conviva con su familia paterna e incluso menciona que son muy importantes para ella.

Sergio Mayer Mori se quejaba porque no podía ver a su hija y luego la dejó plantada

El hijo de Bárbara Mori compartió en sus redes sociales una conversación donde pedía a Natália Subtil que lo desbloqueara, ya que quería ver a su hija.

Natália Subtil le contestó que lo había bloqueado por salud mental, pero que había otras formas de que se comunicara con su hija.

Sergio Mayer Mori difunde conversación con Natália Subtil (@smayermori / Instagram)

Ahora la brasileña compartió una conversación con Sergio Mayer Mori donde le pregunta a qué hora pasaría a ver a su hija.

El actor le contesta que no podrá ver a Mila, pues tiene algunos pendientes y que él llamaría a su hija para explicarle.

“Cuanta incongruencia príncipe: “Desbloquéame la quiero ver”, ¿Ahora cuál es la excusa?” escribió la modelo en su historia de Instagram.

La ‘guerra de declaraciones’ se convertirá en una legal, pues Natália Subtil estaría a días de acudir a demandar la pensión alimenticia de su hija ante las autoridades.