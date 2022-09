Sergio Mayer asegura que defenderá a su familia y tacha de chantajista a Natália Subtil, pero la modelo no se quedó callada y envió un comunicado donde le responde al exdiputado.

Natália Subtil de 34 años, sigue peleando para que su hija Mila, de 5 años, reciba una pensión alimenticia, pues asegura que Sergio Mayer Mori no aporta para manutención de la niña.

Sergio Mayer Bretón, 56 años, se ha incluido en la pelea y sigue arremetiendo contra Natália Subtil, pues ahora la llama chantajista.

Durante una entrevista, el exgaribaldi mencionó que su hijo no ha tenido contacto con Mila.

“Chantajeando, más que extorsionando, chantajeando” además, reiteró que Sergio Mayer Mori, de 24 años, sí aporta una cantidad monetaria para los gastos de su hija.

Natália Subtil y Sergio Mayer Mori (Especial)

Sergio Mayer está molesto porque supuestamente, Natália Subtil no los deja ver a su nieta: “Llevamos varios días, desde la semana pasada, queriendo ver a la niña, no la hemos visto, a mi hijo lo tiene bloqueado, no hemos tenido contacto con ella, es parte del chantaje”.

Asegura que seguirá luchando por el bienestar de Mila Mayer: “Voy a defender los derechos de mi nieta, tiene derecho a educación y su padre se la ha pagado, y su madre no la ha llevado a la escuela”.

“Es incongruente que ella esté pidiendo los derechos para su hija, cuando ella no los cumple. Entonces un juez va tener que determinar qué corresponde a cada quien (...) Quien se mete con mi familia, cuidado. Antes de cualquier postura política está mi familia” Sergio Mayer

Natália Subtil responde a Sergio Mayer y llama berrinchudo a Sergio Mayer Mori

La modelo no se quedó callada ante las palabras de Sergio Mayer y lanzó un comunicado donde tachaba de hipócrita al exdiputado, por defender los derechos de las mujeres, pero arremeter contra ella por exigir lo justo para su hija.

Señala que Sergio Mayer está encubriendo a su hijo para que no pague la pensión alimenticia de Mila: “Lo único que quieres es que tu hijo no pague lo justo”.

Aclaró que seguirá levantando la voz para que se garantice una vida digna a su hija.

Natália Subtil responde a las acusaciones de Sergio Mayer (Captura/Ventaneando)

Po otro lado, Sergio Mayer Mori compartió una historia en Instagram donde muestra que Natália Subtil lo tiene bloqueado y que no ha visto a su hija.

Natália Subtil le respondió en la misma red social con un contundente mensaje.

“El príncipe empezó temprano su berrinche. Sí, estas bloqueado en WhatsApp por salud mental, porque uno se cansa de recibir insultos. Pero me puedes marcar, mandar correo, marcar directamente al iPad. No te hagas el pobrecito” Natália Subtil

Sergio Mayer ha manifestado que seguirá peleando para defender a su hijo y nieta, pero Natália Subtil se defiende y asegura que ella también luchará por los derechos de su hija.