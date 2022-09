Luego de que una revista de circulación nacional revelara supuestas conversaciones donde Natália Subtil pedía dinero, la modelo desmiente que quiera que la mantengan y reveló que bloqueó de redes sociales a Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Natália Subtil asistió al programa ‘De Primera Mano’ y desmintió que ella Sergio Mayer Mori pague la renta de la casa donde vive con su hija Mila de 5 años.

La brasileña de 34 años: “No es verdad, no deposita mi renta, nunca me deposito mi renta”.

Esta publicación aseguraba que Natália Subtil no llevaba a la escuela a Mila, por lo que ella aclaró que la niña ha faltado porque enfermó de Covid-19, pero habrían sido solo dos semanas.

Sergio Mayer Mori, de 24 años, ha mencionado que él sí ha dado la manutención de su hija, pero Natália Subtil dice que no es así y hace meses que no recibe dinero.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil. (Especial)

Natália Subtil no quiere hablar con los padres de Sergio Mayer Mori

La modelo asegura que ella ha mantenido a su hija desde siempre y que Sergio Mayer Bretón le llegaba a dar 5 mil pesos cada dos meses o cuando se veía apretada económicamente.

Fue cuestionada sobre si Bárbara Mori se había acercado para hablar con su nieta o con ella, a lo que Natália Subtil dijo que no.

“De hecho bloquee a los dos de WhatsApp (refiriéndose a los abuelos de Mila) tienen mi teléfono, tienen mi correo. Ya estoy cansada de recibir insultos y que me traten mal, que eso de alguna manera serviría para el juez” dijo Natália Subtil.

Natália Subtil dice que ha sido insultada por Sergio Mayer Mori y su padre, quienes le dicen que insulta a su familia.

Sergio Mayer y Natália Subtil. (Especial)

“Creo que todo eso lo están haciendo porque no quieren dar lo que el juez diga, si no lo que ellos quieren dar” explicó la modelo sobre lo ocurrido con su expareja.

Por otro lado, ella asegura que nunca les prohibiría que vean a su hija Mila, pero sí pide que cumplan con la manutención y que a ella la respeten.

Además, dirigió unas palabras para Sergio Mayer Bretón: “Exijo que me trate bien y que no se meta, porque el asunto es con el papá de la niña y no con él”.

Natália Subtil reveló que Sergio Mayer ha reclamado en los programas donde ella ha acudido para contar su caso: “Él le habla a la gente para bloquearme”.