Aunque Natália Subtil asegura que desde hace tiempo Sergio Mayer Mori no le da pensión y tampoco ve por el bienestar de su hija, el joven hoy lo desmiente y le exige ver a la menor.

A través de sus historias de Instagram, Sergio Mayer Mori, de 24 años de edad, está difundiendo una conversación que recientemente sostuvo con su expareja Natália Subtil.

El objetivo del actor es hacer público que Natália Subtil, de 34 años de edad, lo tiene bloqueado por lo que les es complicado tener contacto con su hija Mila.

¿Natalia, me tienes bloqueado? Quiero hablar con Mila. ¿Por qué haces esto?”, escribe el hijo de Bárbara Morí aún sabiendo que su expareja no leerá los mensajes porque no le llegan.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori insiste en dar a conocer que su interés está en hablar con su hija y ella no se lo permite.

“Haces lo posible por limitar mi contacto siempre. Natalia, por favor, desbloquéame. Quiero hablar con Mila”, insiste y en otro mensaje, sabiéndose aún bloqueado escribe: " por favor que me marque Mila”.

Sergio Mayer Mori difunde conversación con Natália Subtil (@smayermori / Instagram)

Publicación de Sergio Mayer Mori contra Natália Subtil divide opiniones

Queda claro, Sergio Mayer Mori quiere que todo mundo se enteré que no ve a su hija Mila porque Natália Subtil lo tiene bloqueado; sin embargo, su publicación está generando opiniones divididas.

Algunas personas creen que el joven está difundiendo la conversación para quedar como víctima ya que no informa desde cuándo su pareja lo bloqueó y tampoco revela el motivo.

Así como se preguntan si el actor ha hecho el intento por ir a casa de su expareja para ver a la niña que procrearon.

Sergio Mayer Mori (Agencia de México)

Natália Subtil confirma haber bloqueado a Sergio Mayer Mori

Como era de esperarse, Natália Subtil ya se enteró de la publicación de Sergio Mayer Mori por lo que confirma tenerlo bloqueado así como explica la razón.

“El príncipe empezó temprano su berrinche. Sí, estás bloqueado en WhatsApp por salud mental porque uno se cansa de recibir insultos”, escribió la modelo para posteriormente recordarle que hay otros medios para contactarla.

“Me puedes marcar, mandar un correo”, subraya e incluso le pide marcarle directamente a su hija por medio de su iPad. “No te hagas de pobrecito”, concluye.