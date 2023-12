Natalia Alcocer ya se separó de Michael Cohn y aclara si él se hace cargo de su hija.

En junio, Natalia Alcocer y Michael Cohen le dieron la bienvenida a su hija Elena, pero semanas después comenzaron a tener problemas.

La actriz acusaba a Michael Cohn -de 33 años de edad- de rechazar a su hija por ser niña y posteriormente se reconciliaron.

En noviembre, Natalia Alcocer -de 34 años de edad- y Michael Cohn tuvieron una pelea en vivo.

Durante el en vivo donde Natalia Alcocer y Michael Cohn peleaban, el modelo acusaba a la actriz de ser conflictiva.

Ahora, Natalia Alcocer habla del tema y revela que ya no es pareja de Michael Cohn.

“El papá de mi hija, Michael. No estuvo bien, no justifico lo que hizo. Si no funcionamos como pareja, pero como papás vamos a tener que ser papá el resto de nuestra vida”

Natalia Alcocer