Una vez más, Natalia Alcocer vuelve a encender las alarmas, pues ahora se puso a discutir con Michael Cohn en un vivo, tras haber tenido una linda sesión de fotos navideña y familiar.

“Así es cómo se vive la violencia” es lo que Natalia Alcocer -de 34 años de edad- dijo luego de que Michael Cohn transmitió en vivo reclamándole enfrente a sus hijas en un restaurante público.

Un reclamo de Natalia Alcocer a Michael Cohn -de 33 años de edad-, padre de su hija menor Elena, desató la furia de este y todo quedó grabado en un vivo.

En redes sociales se está haciendo viral un fragmento de un video en vivo que Michael Cohn hizo en sus redes sociales, donde discute con Natalia Alcocer frente a sus hijas, incluyendo la bebé que tienen en común.

En el en vivo se ve al modelo decir que se encuentran en Hooters, cuando ella se atrevió a reclamarle un tema que lo hizo perder la paciencia.

A diferencia de otras ocasiones, en este en vivo, Natalia Alcocer prefiere mantenerse más tiempo en silencio y comiendo, dando pocos argumentos a lo que Michael Cohn pronuncia.

En el video también se le ve a Michael Cohn quejándose de que Natalia Alcocer “constantemente” le está inventado cosas a él y a su mamá, situaciones por las que se ha mantenido en silencio.

Recordemos que días después de que la actriz dio a luz a su hija Elena, acusó en redes sociales que Michael Cohn y su mamá rechazaron a la niña porque ellos esperaban un hijo/nieto varón.

El reclamo de Natalia Alcocer y lo que llevó a Michael Cohn a hacer el en vivo fue que la actriz “me amenazó”, denunciando que textualmente le dijo:

Ante ello, Natalia Alcocer le pidió al padre de su hija “sube las pruebas”, del reclamó que le hizo a Michael Cohn y que llevó a esta discusión frente a la bebé de 6 meses.

Cabe destacar que en medio de la discusión no solo estaba la hija de 6 meses de Natalia Alcocer, sino también las otras tres primogénitas que tiene, mismas que impiden a Michael Cohn tocar a su pequeña hermana.

Luego del video que Michael Cohn grabó y que fue recuperado por algunos usuarios en redes sociales, Natalia Alcocer tomó las propias y denunció violencia psicológica.

Asimismo, Natalia Alcocer se dijo consciente de saber qué Michael Cohn y sus exparejas son problema suyo, por lo que se está tratando de responsabilizar del padre que le eligió a sus hijas.

“Así es como se vive al violencia, no te tienen que golpear, no te tienen que hacer nada (...) Admito mi culpabilidad, admito que tengo que trabajar porque he escogido muy mal, pero por eso lucho más, porque mis hijas no tienen que pagar las consecuencias de lo que yo he escogido”.

Natalia Alcocer, actriz.