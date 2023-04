Tras el debate de Dalas Review de 29 años con Yeri Mua, la influencer veracruzana relató cómo fue su primera noche con Naim Darrechi, quien terminó vomitándole su casa.

Luego de que Dalas Review entrevistara a Aaron Mercury de 22 años de edad, dando su versión de los hechos sobre Yeri Mua y Naim Darrechi, ahora la influencer fue quien habló con el youtuber español.

Y es que Yeri Mua de 20 años de edad, relató cómo ocurrieron las cosas aquella noche en donde Aaron Mercury y Naim Darrechi -de 21 años- se encontraron en el mismo antro.

Lugar en donde según Aaron Mercury, Yeri Mua le fue infiel con el también influencer español Naim Darrechi y de lo cual habló con Dalas Review.

Sin embargo y de acuerdo a la versión de los hechos de Yeri Mua, eso no fue del todo cierto pues Naim Darrechi terminó vomitándole su casa.

Durante el debate entre Yeri Mua y Dalas Review, surgió el tema de Naim Darrechi y lo que ocurrió la primera noche que pasaron juntos, misma en donde aparentemente terminó con Aaron Mercury.

Pues según relató Yeri Mua, esa noche en la que se subió al taxi con Naim Darrechi -en donde incluso hay videos-, ella afirmó no haberse acostado con él.

Pero de acuerdo a Yeri Mua, no ocurrió nada sexual con Naim Darrechi debido a que estaba tan borracho que terminó vomitando desde el taxi y luego toda su casa, incluso la cama.

Además, Yeri Mua confesó que aún a la mañana siguiente de que Naim Darrechi vomitara en su casa, tampoco se acostó con él.

“Mira, la neta no pierdo nada al decirte si me lo cogí o no. No cogimos, yo la hice de enfermera toda la puta noche porque se me vomitó mi niño hermoso. Nos dormimos como 4 o 5 de la mañana hasta que dejó de vomitar”

Yeri Mua