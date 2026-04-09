Te decimos a qué hora termina el concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan. Estos son los horarios del 9 y 10 de abril.

La gira DAAZ Resort del cantante y rapero Germán Arzate visita la CDMX para dar dos conciertos a sus fans.

Horarios del 9 y 10 de abril para el concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan

Este es el horario del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan para el jueves 9 y viernes 10 de abril:

Meet & Greet: 5:30 de la tarde

Apertura de puertas: 7:00 la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

DAAZ, cantante (DAAZ oficial / Facebook)

Bajo el concepto DAAZ Resort, Germán Arzate brindará una experiencia única a todos sus seguidoras de la Ciudad de México.

Durante los conciertos de DAAZ en el Teatro Metropólitan habrá artistas invitados.

Por ello, se espera un concierto inolvidable de DAAZ cantando sus mejores canciones.

DAAZ, cantante (DAAZ oficial / Facebook)

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Es muy fácil llegar al Teatro Metropólitan para el concierto de DAAZ, acá te damos la mejor ruta.

En transporte público, la forma más rápida de llegar al recinto, es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.