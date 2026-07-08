¿Quién fue Ella Laboriel? Se trata de la hermana de Johnny Laboriel que fue cantante y actriz y murió el 8 de julio de 2026 a los 77 años de edad.

Al confirmarse la muerte de Ella Laboriel, diversas personalidades e instancias expresaron su pesar por la pérdida de quien es reconocida como una de las pioneras del rock en México.

La actriz y cantante fue una de las intérpretes que dio forma al movimiento del rock nacional durante la década de los años 60.

Murió Ella Laboriel (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién fue Ella Laboriel?

Ella Laboriel, hermana de Johnny y Abe Laboriel, fue una cantante y actriz mexicana que nació el 28 de marzo de 1949 en Ciudad de México (CDMX).

Ella, cuyo nombre era Esperanza Laboriel López, inició su carrera musical en los años 60 con el trío Las Yolis, convirtiéndose en una de las pioneras del rock mexicano.

De acuerdo con reportes, su nombre artístico fue en homenaje a Ella Fitzgerald, de quien era fan, por lo que en su carreta abarcó géneros como rock and roll, baladas, jazz y blues.

Ella Laboriel (Especial)

Su influencia en el rock mexicano fue más allá del aspecto musical, pues participó en la organización y logística del mítico Festival de Avándaro celebrado en 1971.

También tuvo una carrera como actriz, pues actuó en películas como “Blue Demon Destructor de Espías”, así como en “Joselito el Vagabundo y participó en varias producciones televisivas.

En el mundo de la televisión, Ella Laboriel destacó por ser parte de telenovelas de Televisa en los años 80 como “El extraño retorno de Diana Salazar” y “En carne propia”.

¿A qué edad murió Ella Laboriel?

La cantante Ella Laboriel murió a los 77 años de edad, pues se tiene conocimiento de que nació en 1949.

Secretaría de Cultura CDMX lamenta muerte de Ella Laboriel (@CulturaCiudadMx/X)

¿Ella Laboriel estaba casada?

La pionera del rock mexicano, Ella Laboriel, no estuvo casada según los registros públicos.

¿Cuál era el signo zodiacal de Ella Laboriel?

Ella Laboriel nació el 28 de marzo de 1949 en Ciudad de México, por lo tanto su signo zodiacal corresponde a Aries.

Ella Laboriel (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Ella Laboriel?

Ella Laboriel tuvo una hija llamada Muriel Ricard, también dedicada al arte, quien la acompañó en sus últimos años en La Casa del Actor.

Ella Laboriel (Especial)

¿Qué estudió Ella Laboriel?

No hay registros públicos sobre estudios formales de Ella Laboriel, su formación fue principalmente artística y musical dentro de la familia Laboriel.

¿En qué trabajó Ella Laboriel?

Ella Laboriel fue cantante en géneros como rock and roll, baladas, jazz y blues, integrante del grupo Las Yolis y con carrera solista

Además de actriz en cine con películas como Blue Demon destructor de espías (1968) y Joselito el vagabundo (1966), producciones mexicanas populares

E intérprete en televisión con telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar (1988), En carne propia (1990) y Tormenta en el paraíso (2008)

Ella Laboriel (Especial)

Ella Laboriel murió a los 77 años

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó que Ella Laboriel murió el 8 de julio de 2026 en La Casa del Actor de Ciudad de México, a los 77 años de edad.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también confirmó el fallecimiento de Ella Laboriel, quien residía en esa institución dedicada al cuidado de artistas retirados desde hacía varios años.

Sobre su muerte, se reporta que la cantante y actriz habría pedido la vida debido a complicaciones respiratorias derivadas de padecimientos como enfisema pulmonar y EPOC.