La agrupación mexicana Los Yaguarú de Ángel Venegas, dio a conocer la muerte del vocalista Fernando Castillo Castro a los 72 años.

Fernando Castillo estuvo presente en una etapa importante de Los Yaguarú, consolidándose en clásicos como ‘Cuéntale’, ‘Pero tu mirada’ y ‘Vida no te vayas’.

Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo

La muerte de Fernando Castillo de Los Yaguarú sucedió el jueves 29 de octubre; pero fue anunciada hasta las primeras horas del viernes 30 de octubre a través de sus redes sociales.

Muerte Fernando Castillo de Los Yaguarú (@losyaguaru)

Los Yaguarú recordaron a Fernando Castillo como un artista talentoso y alegre, afirmando que guardarán con orgullo los escenarios compartidos, los recuerdos vividos y cada momento a su lado.

Hasta el momento, la agrupación no ha revelado oficialmente las causas de su muerte ni información sobre sus servicios funerarios, por lo que las circunstancias de su partida se mantienen sin detalles públicos.

No obstante, sus compañeros recalcaron que su legado permanecerá vivo cada vez que resuenen las interpretaciones que dejó en la historia de la cumbia.

Se espera que en los próximos días se den más detalles de todo lo acontecido con la muerte de Fernando Castillo.

Fernando Castillo fue parte importante de Los Yaguarú

Fernando Castillo se consolidó como una de las voces más representativas de Los Yaguarú de Ángel Venegas, desempeñando un papel fundamental en la construcción de la identidad musical del grupo.

Durante más de 30 años, Fernando Castillo dio vida a icónicas piezas de la cumbia romántica mexicana de Los Yaguarú que han sonado en innumerables festejos en todo el país.

Entre las canciones inmortalizadas con su voz destacan éxitos ampliamente reconocidos como Cuéntale, Pero tu mirada, Amor sin primavera, Vida no te vayas y Te pido perdón.

Previo a su muerte y con motivo del trigésimo aniversario de la agrupación, el cantante había expresado lo agradecido que estaba con la agrupación.

Señalando el profundo significado artístico que este proyecto representaba para su carrera y la importancia de seguir compartiendo su trabajo con el público.