Familia de Paquita la del Barrio confirmó que localizaron con vida a Kelly Ariadne, nieta de la cantante.

Kelly Ariadne Gerardo Grajales estuvo desparecida 40 días tras ingresar a una clínica de rehabilitación en San Miguel Allende, Guanajuato.

La familia de Paquita la del Barrio confirmó la aparición de la joven de 28 años, pero la investigación para saber los motivos de su desaparición sigue en curso.

Localizan con vida a Kelly Araidne, nieta de Paquita la del Barrio

Kelly Ariadne desapareció el pasado 20 de mayo de 2026, y localizada con vida 40 días después.

Francisco Torres, exmanager de Paquita la del Barrio, compartió un comunicado para confirmar la localización con vida de Kelly Ariadne.

“(…) Con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida” Familia de Kelly Ariadne

Localizan con vida a nieta de Paquita la del Barrio (Instagram/@paquitaoficialb)

La familia de Kelly Ariadne no dio detalles del lugar o las condiciones en las que encontraron a la joven, pero aseguran que se encuentra a salvo y ya se reunieron con ella.

“Es importante precisar que este hecho no pone fin a las investigaciones. Confiamos en que las autoridades competentes continuarán con el curso de las diligencias hasta esclarecer plenamente lo sucedido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades correspondientes” Kelly Ariadne

La familia de Paquita la del Barrio confía en que las autoridades determinen cómo despareció la joven, quien supuestamente huyó de la clínica de rehabilitación en Guanajuato.

Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio (Especial )

Esto se sabe del estado de salud de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio

Kelly Ariadne fue localizada con vida durante la tarde del martes 30 de junio y la Fiscalía contactó de inmediato a su familia.

Alejandra Chávez, cuñada de Kelly Ariadne, reveló a Ventaneando que la joven está bajo observación médica en un hospital de Guanajuato.

Kelly Ariadne fue localizada en un punto donde ya había reportado avistamientos; la joven presenta temor y episodios de confusión, así como de ausencia.

“Ayer nos comenta el fiscal alrededor de las 5:30 de la tarde que ya había dado con ella Fiscalía, efectivamente en Rancho Viejo donde se estuvo manejando la información de que había algunos avistamientos” Alejandra Chávez, cuñada de Kelly Ariadne

La nieta de Paquita la del Barrio está lúcida y reconoce a su familia, pero presenta deshidratación, peso bajo y lesiones leves en los brazos.

Se espera que Kelly Ariadne sea dada de alta del hospital en los próximos días y posiblemente necesite acompañamiento psicológico.

Hasta el momento, Kelly Ariadne no recuerda cómo desapareció y la familia no ha revelado detalles de la investigación.