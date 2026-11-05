La muerte de María Alicia Delgado fue reportada la noche del 4 de noviembre. La actriz y comediante mexicana tenía 77 años de edad.

Medios señalan que Alicia Delgado padecía cáncer, solo que se desconoce el tipo de enfermedad oncológica que enfrentaba debido a que su diagnóstico fue reservado durante sus últimos meses de vida.

Hasta el momento, la familia de la actriz continúa manteniendo un entorno íntimo en torno a la pérdida, sin revelar más detalles de la muerte.

Amigos se despiden de María Alicia Delgado tras su muerte

Al confirmarse la muerte de María Alicia Delgado, las reacciones y pronunciamientos públicos no tardaron en surgir.

Desde las redes oficiales de Televisa Espectáculos, empresa donde la actriz forjó gran parte de su carrera, enviaron un mensaje de despedida y condolencias para la familia.

María Alicia Delgado (Especial)

Del mismo modo, personas pertenecientes al gremio actoral y comediante de México emitieron sus propios mensajes para recordar con cariño a María Alicia Delgado.

Los fans de la comediante y actriz no se quedaron atrás con las reacciones, pues rápidamente llenaron las redes con cientos de comentarios.

En un primer punto, muchos de sus seguidores desconocían que María Alicia Delgado estuviera pasando por complicaciones de salud.

Por otro lado, sus fans también la recordaron por sus más de 40 años de trayectoria artística y haciendo alusión a programas como ¡Anabel! y Derbez en cuando, así como a sus icónicos personajes.