Gael García Bernal -de 46 años de edad- conmovió con el mensaje de despedida a Verónica Echegui.

“Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo”, escribió Gael García Bernal a la actriz con quien trabajó en Me estás matando, Susana.

Así se despidió Gael García Bernal de Verónica Echegui

Gael García Bernal conmovió con el mensaje de despedida que le dedicó a Verónica Echegui en su cuenta oficial de Instagram.

Tras darse a conocer la muerte de Verónica Echegui —ocurrida el 25 de agosto de 2025— Gael García Bernal le envió un “suspiro a donde quiera que estés”.

Asimismo, el director abrazó a los seres queridos de la actriz española, con quien trabajó en la película Me estás matando, Susana.

“Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo”, escribió el mexicano sobre su trabajo en el 2016 junto a una fotografía de Verónica Echegui.

La noticia de la muerte de Verónica Echegui sorprendió a Gael García Bernal como a gran parte del mundo del espectáculo e internautas.

Pues, cabe recordar, Verónica Echegui se enfrentó de manera privada al cáncer.

La actriz Verónica Echegui murió de cáncer a los 42 años de edad

Verónica Echegui murió a los 42 años de edad en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España, el pasado domingo 24 de agosto de 2025.

Verónica Echegui habría sido diagnosticada de cáncer; sin embargo, se desconocen los detalles de su estado de salud.

Y es que la actriz española decidió luchar contra su enfermedad en privado, lo que ocasionó que la noticia de su muerte sorprendiera a colegas e internautas.

Sin embargo, Verónica Echegui habría sido consciente de su situación desde junio de 2025.

Mes en el que se encontraba de gira promocionando la serie estrenada por Apple TV, A Muerte .

Durante su entrevista con Infobae, Verónica Echegui reveló que haría de ser diagnosticada con cáncer cardíaco como el personaje principal.

Al respecto, dijo que le gustaría seguir trabajando, resolver asuntos personales y haber amado.