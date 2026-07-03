La madre de Jorge Losa murió el pasado 20 de junio, pérdida por la que Ferka envió un solidario mensaje para su exnovio.

Ferka y Jorge Losa fueron novios cerca de dos años, pero a finales de agosto de 2025 confirmaron su separación.

La ruptura de la pareja fue pacífica, por lo que Ferka envió sus condolencias a Jorge Losa tras la muerte de la señora Ángeles.

La muerte de la madre de Jorge Losa lo vuelve a unir con Ferka

En entrevista con De Primera Mano, Ferka habló de la muerte de la madre de Jorge Losa y lamentó la triste noticia.

Ferka recuerda a la madre de Jorge Losa con mucho cariño y agradeció que pudo despedirse de ella.

“Sabe todo lo que lo quiero y estuve para él, estuvimos en contacto, estuvimos en contacto todo este mes, tuve la fortuna despedirme de su mamá, la quise muchísimo” Ferka

Ferka se SOLIDARIZA con Jorge Losa tras la muerte de su mamá, la actriz revela que lo apoyó y así se enteró de la noticia.#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/I93udq5Gf5 — De Primera Mano (@deprimeramano) July 3, 2026

La actriz expresó que Jorge Losa sabe que lo quiere y que seguirá apoyándolo en estos momentos de duelo.

Ferka asegura que la señora Angeles fue una mujer muy cariñosa con ella y su hijo, además de respetuosa: “Era una gran señora”.

“La quiero mucho (…) le regalaba cosas increíbles de dinosaurio a mi hijo y cuando yo vi el amor hacia Leonel, esa manera cobijarlo y cobijarme a mí con él, siempre tuvo mis respetos” Ferka

Muere la madre de Jorge Losa; así la despidió el actor (@jorgelosaactor / Instagram )

Jorge Losa esparció las cenizas de su madre en el mar

El pasado 26 de julio, Jorge Losa compartió un video en Instagram donde mostró la última morada de su mamá.

El actor esparció las cenizas de su madre en el mar y compartió el conmovedor momento con sus seguidores, quienes lo llenaron de mensajes de cariño.

Actualmente, Jorge Losa continúa dándose una pausa tras la muerte de su mamá y descansa en la playa.