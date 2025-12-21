A dos días de su fallecimiento se dio a conocer la muerte de James Ransone, el actor que dio vida a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en la película It: Chapter Two.

El 19 de diciembre murió James Ransone a los 46 años de edad, bajó un motivo que está causando conmoción entre los fans del cine de suspenso y acción.

Muere James Ransone, actor de It; esta fue su causa de muerte

El 21 de diciembre se dio a conocer que el actor James Ransone de It: Chapter Two, murió el 19 de diciembre tras una terrible decisión que él tomó sobre su vida.

Según información obtenido por TMZ mediante un forense independiente, la causa de muerte de James Ransone fue suicidio por ahorcamiento.

Pese a que la policía de Los Ángeles, California en Estados Unidos, recibieron una llamada de emergencia se negó que fuese un acto delictivo.

La noticia de la muerte de James Ransone está causando conmoción porque además de haber sido por supuesto suicidio, fue en el año 2000 que empezó su carrera en la actuación en Hollywood.

Hasta el momento, la familia de James Ransone no ha confirmado el motivo que causó su muerte.

La breve carrera de James Ransone como actor

James Ransone murió el 19 de diciembre por suicidio por ahorcamiento, teniendo una breve carrera como actor.

Pese a que James Ranson debutó oficialmente en el año 2000, teniendo apenas 25 años en la profesión, sus papeles fueron significativos.

Estos fueron algunos de los proyectos en los que James Ransone participó:

The American Astronaut

Ken Park

The Wire

Generation Kill

How to Make It in America

Low Winter Sun

Poker Face

Inside Man

Sinister

Sinister 2

Tangerine

Mr. Right

In a Valley of Violence

It: Chapter Two

The Black Phone

Dentro del legado de James Ransone, sus papeles más recordados es el de Ziggy Sobotka en The Wire y Eddie Kaspbrak en It: Chapter Two.