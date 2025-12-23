Andy Muschietti despidió a James Ransone de IT tras su trágica muerte.
El cineasta argentino Andy Muschietti -de 52 años de edad- ya reaccionó a la inesperada muerte del actor James Ransone.
Así despidió Andy Muschietti a James Ransone de IT tras su trágica muerte
Andy Muschietti despidió a James Ransone desde su cuenta de Instagram con un par de emotivas publicaciones.
“PJ, soy tan afortunado de haberte conocido y ser tu amigo. Te voy a extrañar, hermano”, escribió el director de IT en redes.
Posteriormente, Muschietti publicó otro mensaje: “Gracias por tocar nuestras vidas, peej”, junto con unas fotografías de él y James Ransone.
Fue el pasado 19 de diciembre cuando se dio a conocer la muerte de James Ranson a los 46 años de edad.
El actor que diera vida a Eddie Kaspbrak en la película It: Chapter Two se suicidó por ahorcamiento, de acuerdo con el medio TMZ.
Lanzan campaña para apoyar a la familia de James Ransone tras su trágica muerte
Además de despedirse de James Ransone, Andy Muschietti ha promocionado la campaña que lanzaron para apoyar a la familia del actor de IT.
Mediante la plataforma GoFundMe, se está solicitando ayuda para la esposa (Jamie) e hijos (Jack y Violet) de James Ransone.
Hasta el momento, se han recaudado 2 millones 171 mil 326 pesos; la meta es juntar 3 millones 954 mil 533 pesos.