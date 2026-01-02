A pocos horas de que iniciara este 2026, Tommy Lee Jones sufrió una pérdida. Su hija Victoria Jones, murió.

Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida al interior de una habitación del hotel Fairmont de San Francisco, California, el primero de enero.

El audio de la llamada al 911 habría revelado que ésta murió de una sobredosis de drogas, lo que aún no se ha confirmado.

Algunos datos sobre la hija del actor y cineasta estadounidense de 79 años de edad.

¿Quién fue Victoria Jones?

Victoria Kafka Jones es hija de Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado de 1981 a 1996.

Tiene un hermano llamado Austin Leonard, de 43 años de edad.

¿Qué edad tenía Victoria Jones?

Victoria Jones nació en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, el 3 de septiembre de 1991. Murió a los 34 años el primero de enero de 2026.

¿Quién es el esposo de Victoria Jones?

Se desconoce el estado civil de Victoria Jones.

¿Qué signo zodiacal era Victoria Jones?

Victoria Jones era de signo zodiacal virgo.

¿Cuántos hijos tiene Victoria Jones?

Victoria Jones no tuvo hijos.

¿Qué estudió Victoria Jones?

Se desconoce el grado de estudios de Victoria Jones.

¿En qué trabajó Victoria Jones?

Victoria Jones tuvo una breve carrera como actriz.

En 2002 participó en la película “Men in Black II”.

En 2003 tuvo una pequeña participación en la serie televisiva “One Tree Hill”.

En 2025 fue parte del largometraje “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, dirigido y protagonizado por su padre.

Victoria Jones with her father Tommy Lee Jones at the Premiere of 'Just Getting Started' https://t.co/CSrQEKwqwY pic.twitter.com/tAQV0R41ws — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Aunque Victoria Jones aseguraba tener deseos de formarse como una actriz de gran trayectoria y sobrado talento, Tommy Lee Jones advirtió que no tenía disciplina ya que le costaba levantarse a las 5 de la mañana.

Por lo que a muchos no les sorprendió que su carrera no despegara.

Encuentran si vida a Victoria Jones

A las 2:52 A.M. paramédicos llegaron al hotel Fairmont de San Francisco, luego de recibir un reporte sobre la muerte de una persona.

De acuerdo con un audio de la llamada al 911, difundida por TMZ, Victoria Jones fue encontrada sin vida al interior de su habitación. Personal médico nada pudo hacer.

Se reportó su deceso bajo el “código 3 por sobredosis, cambio de color”.

Por lo que el caso, en su primera etapa, fue tratado como “muerte por posible sobredosis de drogas”; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado.

Se espera el informe del forense así como de los elementos policíacos que llegaron casi una hora después al lugar donde ocurrió el deceso.

Por su parte, Tommy Lee Jones ha guardado silencio.