‘Chicharrón’, el perro que fue rescatado del accidente de un taxi en San Antonio Abad, Ciudad de México (CDMX), murió 15 días después de ser rescatado.

Así lo informó la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México (CDMX), quien compartió que, aunque recibió atención médica permanentes, el can no logró sobrevivir.

‘Chicharrón’ dejó de comer; muere perro rescatado de accidente en San Antonio Abad

‘Chicharrón’, un perro de entre 10 y 13 años de edad, fue rescatado el 25 de diciembre de 2025 en un accidente en el que se vio involucrado cuando un taxi chocó en San Antonio Abad, a la altura de José T. Cuellar.

El perro fue rescatado por bomberos de la CDMX y entregado al cuidado de la Agatan, quien le brindó atención médica “profunda y permanente”.

Sin embargo, el perro ‘Chicharrón’ tenía un grave daño “interno y emocional”, que mostró al dejar de comer y tomar agua durante los últimos 3 días de su vida.

“Aunque su tiempo fue breve, su historia nos recuerda la importancia de la empatía, el amor y la acción en favor de quienes no tienen voz” Agatan

El accidente por el que el perro ‘Chicharrón’ murió

El pasado 25 de diciembre de 2025 el perro ‘Chicharrón’ fue rescatado de un taxi conducido por su dueño, quien chocó sobre avenida San Antonio Abad.

El perrito fue rescatado tras quedar prensado en la parte trasera el vehículo que perdió el control y volcó.

El conductor, un hombre que había mostrado comportamiento errático y que pidió ayuda, murió debido a las lesiones provocadas luego de salir proyectado varios metros lejos de su auto.

Si bien el perro ‘Chicharrón’ fue rescatado con vida, no logró sobrevivir al accidente y 15 días después perdió la vida.