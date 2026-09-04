El mundo del doblaje se viste de luto nuevamente con la muerte de Francisco Reséndez, actor conocido por darle voz a Scooby-Doo en español.

Francisco Reséndez murió a los 85 años el pasado 2 de septiembre de 2026, pero es hasta el jueves 3 que personalidades y amigos del doblaje lo confirmaron.

Francisco Reséndez (Especial)

¿De qué murió Francisco Reséndez, actor de doblaje?

De momento, no hay información que indique la causa de muerte de Francisco Reséndez, salvo la confirmación del fallecimiento el pasado 2 de septiembre.

No obstante, fans y algunos insiders del mundo del doblaje señalan que Francisco Reséndez habría muerto de causas naturales debido a su avanzada edad.

Recordemos que el actor de doblaje tenía 85 años al momento de su muerte; además, no se menciona que tuviera alguna enfermedad de cuidado o sufriera alguna lesión reciente.

Se espera que en los próximos días los familiares del actor den más detalles acerca de la causa de muerte de quien también fue el director de doblaje de Los Simpson.

Pues por como se han llevado la cosas, todo indica que se quiere mantener el duelo de la manera más privada posible, dado el cariño que tenían el público por el trabajo de Francisco Reséndez.

Francisco Reséndez (Especial)

¿Quién fue Francisco Reséndez?

Francisco Reséndez fue un actor de doblaje que nació en la CDMX en 1941, destacándose por hacer la voz de Scooby-Doo en varias de las series relacionadas con el personaje.

Además de su faceta como actor de doblaje, Francisco Reséndez también fue el director de la adaptación de las primeras 8 temporadas de Los Simpson al español.

Para muchos, las mejores temporadas de la serie, en parte gracias al buen doblaje que se hizo en aquella época.

Sin olvidar que también tuvo participación en caricaturas clásicas como Los Halcones Galácticos y la serie de Donkey Kong.

Se mantuvo activo prácticamente hasta sus últimos días, teniendo un papel en la película animada de Apple TV, Mi Hermano el Minotauro, estrenada en abril de 2026.