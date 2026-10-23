A través de un comunicado oficial, NPU Live anunció la cancelación de la serie de conciertos Live at Fray Nano, que iba a contar con dos presentaciones de Calvin Harris en CDMX.

Por extensión, además de Calvin Harris en CDMX, también se cancelaron los conciertos de Deorro, Sean Paul, Bolo, 3BallMTY y Yazz Escobar, que formaban parte del evento.

La tres fechas de Live at Fray Nano en CDMX se cancelaron, incluyendo los shows de Calvin Harris

El comunicado lanzado por NPU Live señala que las tres fechas de Live at Fray Nano en CDMX (29, 30 y 31 de octubre) fueron canceladas, incluyendo los conciertos de Calvin Harris.

Cancelación Live at Fray Nano (Especial)

Calvin Harris iba a tener dos conciertos el 30 y 31 de octubre como parte de Live at Fray Nano, cosa que ya no sucederá tras el anuncio de NPU Live.

De igual manera, tampoco se tendrá el concierto de Deorro, Sean Paul, Bolo, 3BallMTY y Yazz Escobar, programados para el día 29 en el mismo recinto.

No se dieron a conocer la causas de la cancelación de la serie de conciertos; no se mencionó si fue por falta de venta, problema con los artistas u otras cuestiones de logística.

Calvin Harris en CDMX (Especial)

Boletos de los conciertos cancelados de Calvin Harris serán reembolsados en su totalidad

En el mismo comunicado que anuncia la cancelación de Live at Fray Nano, y por ende de los conciertos de Calvin Harris, se señaló que habrá reembolso total.

Los boletos comprados para cada una de las fechas de Live at Fray Nano serán reembolsados por la boletera con cargos incluidos.

Este reembolso se hará de manera automática al “método de pago utilizado en la compra”, por lo que recomendamos a los fans estar al pendiente.

No se mencionó cuánto tardará en hacerse efectivo el reembolso ni dónde se pueden hacer aclaraciones en caso de que el dinero tarde en reintegrarse.