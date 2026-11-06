Muere Jay Rockefeller, figura política de Estados Unidos, a los 89 años

Este viernes 6 de noviembre se dio a conocer la muerte de Jay Rockefeller a los 89 años, figura política de Estados Unidos, en su residencia de Washington.
La noticia fue confirmada por representantes de su familia y autoridades locales.
John Davison “Jay” Rockefeller IV fue bisnieto del magnate petrolero John D. Rockefeller, una de las familias estadounidenses más ricas.
Se desempeñó como político demócrata durante tres décadas, rompiendo con la tradición familiar republicana.
¿De qué murió Jay Rockefeller?
Por el momento, se desconocen las causas de muerte de Jay Rockefeller.
Tras confirmarse el deceso, Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, rindió homenaje a Jay Rockefeller.
Reconociendo que el demócrata había dejado “una huella imborrable en la vida de generaciones de habitantes de Virginia Occidental.”
Jay Rockefeller luchó contra la pobreza en Estados Unidos
Nacido en la ciudad de Nueva York en 1937, Jay Rockefeller llegó a Virginia Occidental en 1964 como voluntario en la lucha contra la pobreza en la comunidad mina de los Apalaches.
Tras esa experiencia, se dedicó a forjar una carrera política centrada en mejorar la vida de las familias trabajadoras, especialmente de los mineros de carbón, veteranos y niños.
Durante 30 años representó al estado de Virginia Occidental en el Senado.
En 1997 impulsó la creación del Programa de Seguro Médico Infantil, cuya cobertura se extendió a millones de niños de familias de bajos recursos.
Dentro de su carrera política presidió el Comité de Inteligencia del Senado apoyando la invasión estadounidense de Irak.
Posteriormente, se convertiría en un crítico de la gestión de la guerra realizada por el presidente George W. Bush.
Para el 2014 declinó un sexto mandato en el Senado. Al momento de su jubilación expresó los principios que siempre lo guiaron.
Defender a los más necesitados ha sido la vocación de mi vida, y nunca dejaré de luchar para marcar la diferencia en la vida de las personas que tanto significan para mí.Jay Rockefeller, político