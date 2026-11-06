Este viernes 6 de noviembre se dio a conocer la muerte de Jay Rockefeller a los 89 años, figura política de Estados Unidos, en su residencia de Washington.

La noticia fue confirmada por representantes de su familia y autoridades locales.

John Davison “Jay” Rockefeller IV fue bisnieto del magnate petrolero John D. Rockefeller, una de las familias estadounidenses más ricas.

Se desempeñó como político demócrata durante tres décadas, rompiendo con la tradición familiar republicana.

Muere Jay Rockefeller, figura política de Estados Unidos, a los 89 años (Frank Fey)

¿De qué murió Jay Rockefeller?

Por el momento, se desconocen las causas de muerte de Jay Rockefeller.

Tras confirmarse el deceso, Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, rindió homenaje a Jay Rockefeller.

Reconociendo que el demócrata había dejado “una huella imborrable en la vida de generaciones de habitantes de Virginia Occidental.”

Muere Jay Rockefeller, figura política de Estados Unidos, a los 89 años (WVU Foundation)

Jay Rockefeller luchó contra la pobreza en Estados Unidos

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1937, Jay Rockefeller llegó a Virginia Occidental en 1964 como voluntario en la lucha contra la pobreza en la comunidad mina de los Apalaches.

Tras esa experiencia, se dedicó a forjar una carrera política centrada en mejorar la vida de las familias trabajadoras, especialmente de los mineros de carbón, veteranos y niños.

Durante 30 años representó al estado de Virginia Occidental en el Senado.

Muere Jay Rockefeller, figura política de Estados Unidos, a los 89 años (Especial)

En 1997 impulsó la creación del Programa de Seguro Médico Infantil, cuya cobertura se extendió a millones de niños de familias de bajos recursos.

Dentro de su carrera política presidió el Comité de Inteligencia del Senado apoyando la invasión estadounidense de Irak.

Posteriormente, se convertiría en un crítico de la gestión de la guerra realizada por el presidente George W. Bush.

Para el 2014 declinó un sexto mandato en el Senado. Al momento de su jubilación expresó los principios que siempre lo guiaron.