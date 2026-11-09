La franquicia de James Bond se encuentra dando de qué hablar ante la elección de un nuevo actor para interpretar al agente 007, sin embargo, Daniel Craig se ha vuelto inolvidable.

Pues Daniel Craig marcó un antes y un después en la franquicia del 007, pues tras el rechazo pasó a transformar a James Bond en 15 años.

Del rechazo a transformar la franquicia de James Bond en 15 años, así fue el 007 de Daniel Craig

Daniel Craig fue elegido en 2005 como el nuevo James Bond, elección que causó rechazo desde el inicio, pues el actor no encajaba con el estereotipo del 007 que ya era conocido, pues su cabellera rubia y físico no convencía a nadie.

Sin embargo, tras el estreno de Casino Royale en 2006 Daniel Craig dejó a todos impactados al mostrar a un James Bond humano, vulnerable, que sangraba y hasta envejecía.

Daniel Craig: del rechazo a transformar la franquicia de James Bond en 15 años (especial )

Y con ello, la franquicia de James Bond en 15 años se transformó con Daniel Craig marcando una nueva era para el super agente y cambiando la percepción sobre el personaje y sobre todo la elección del actor.

Lo que llevó a Daniel Craig encarnar al personaje de James Bond en un total de cinco películas a lo largo de 15 años:

Casino Royale (2006) Quantum of Solace (2008) Skyfall (2012) Spectre (2015) Sin tiempo para morir (No Time to Die, 2021)

Y tras dejar Daniel Craig a James Bond demostró que hasta el más inesperado puede ser la mejor elección para cambiar y llevar a un punto más alto a un personaje, que hoy busca su nuevo intérprete con la vara muy alta de superarlo.