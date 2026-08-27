Yayoi Kusama murió a los 97 años, reconocida artista vanguardista originaria de Japón, también conocida por su estilo único como la “princesa de los lunares”.

La noticia fue confirmada a través de su página web oficial, la cual detalló que Yayoi Kusama murió el pasado 14 de agosto de 2026 tras permanecer internada en un hospital en Tokio.

¿De qué murió Yayoi Kusama? Esto se sabe

El mundo del arte recibió una dura noticia, tras confirmarse la muerte de la artista vanguardista japonesa, Yayoi Kusama.

Según informó su equipo, Yayoi Kusama de 97 años murió tras presentar una falla orgánica múltiple, condición que la mantenía internada en un hospital de Tokio, en Japón.

Yayoi Kusama (Maestro Bergstrom )

Detallaron que esta complicación en su salud se debió a su avanzada edad, pero murió de manera pacífica.

De manera emotiva, el equipo de Yayoi Kusama afirmó que “siguió pintando hasta sus últimos momentos, sin soltar jamás el pincel” que tanto la caracterizó.

Esto para reafirmar el compromiso con el arte al que Yayoi Kusama dedicó prácticamente la mayoría de su vida.

Tras su muerte, la artista japonesa deja un legado gracias a su inconfundible estilo basado en patrones repetitivos, puntos de colores y figuras gigantes.

Y es que no solo incursionó en la pintura, pues a lo largo de su carrera, Yayoi Kusama experimentó con una enorme cantidad de disciplinas como la escultura, la poesía y las instalaciones inmersivas.